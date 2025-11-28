彰化大佛金像獎軟網賽 72隊開打

彰化大佛金像獎全國軟式網球錦標賽28日起連續3天在彰化縣立體育場健興網球場展開，吸引來自全國各地共72支隊伍、約700多名隊員與教練參賽，爭奪冠軍寶座，冠軍可將經過開光點睛的八卦山大佛原比例縮小版佛像請回家保管、供奉1年。彰化市長林世賢指出，據傳言，將佛像請回供奉者，當年將一切順利，還有大發財運的好運勢。

彰化大佛金像獎軟式網球錦標賽，肇始於1960年，由已故彰化市長賴通堯等人，為慶祝八卦山之「大佛開光」典禮，同時提升軟網運動水準而發起舉辦，首屆於隔年5月20日舉行，迄今已有63年歷史，林世賢強調，歷屆組隊前來參加隊伍遍布全省，堪稱全國軟網比賽的一大盛事。

廣告 廣告

第62屆「彰化大佛金像獎」全國軟式網球錦標賽，28日起連續3天登場，有來自全國各地72支隊伍、約700多名隊員與教練參賽，分為機關團體組、國小男子組、國小女子組、社會男子甲組、社會男子乙組、社會男子丙組、社會女子甲組及長春組等8組進行鏖戰。

林世賢指出，大佛盃的特色，是將八卦山大佛的比例縮小塑造佛像，並經過開光點睛，每屆冠軍可保管佛像1年，據傳言，將佛像請回供奉者，當年將一切順利，並有大發財運的好運勢；林世賢更期許透過此一文化體育活動的傳承，能有助於城鄉的融合及促進經濟繁榮。