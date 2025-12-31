彰化大城風機距村落350公尺 上百村民憂噪音要求立即停工

「選址錯誤、馬上停工。」上百位村民手拿鋤頭與標語，大聲抗議要求風機滾出村莊，彰化縣大城鄉台西段179、180地號有風機業者正在施工設立風機，居民組成反風機自救會，批評風機離村落只有350公尺，未來噪音問題將嚴重影響生活。

居民代表康先生擔憂，「離我們村莊300多公尺，離我們合法的雞舍250公尺，設下去影響到一群人的生計，還有我們在地在這工作的壓力以及噪音。」

大城鄉反風機自救會代表李建和指出，「他只說他要，那柱子做好了要先載來放這而已，我說地你們的你要放你放啊，沒有，他來結果是機械都來就要施工了。」

彰品風力發電公司曾在2023年舉辦施工說明會，自救會與環團認為當時已表達反對設立，說明會最後不歡而散，為何業者仍進場施工？台西村長表示，業者有一支離村莊900公尺的風機今（2025）年完工運轉，已帶來難以忍受的噪音，無法想像更近距離的壓迫。

環團則質疑，業者無視民意仍施工，是否有偽造文書與黑箱作業問題，政府應介入調查。

台西村長許讓出表示，「目前有一支在試運轉，有聽到噪音，風機建設下去就要20年，不是一年半載，這影響到我們黎民百姓的生活品質，說起來就很嚴重。」

彰化縣環保聯盟總幹事施月英質疑，「風機可以設立是不是業者有偽造文書的問題？反映的意見大家都反對，為什麼又蓋了？而且又離村莊那麼近。」

彰品風力發電公司強調，民眾質疑的風機組已於今年4月9日取得經濟部能源署核發工作許可證，一切合法。

能源署強調，環境部在2023年曾公告修正「陸域風機環評標準」，基座中心離最近建築物邊界由250公尺改為500公尺，本案為新法實施前舊案，未來會請業者加強在地溝通。