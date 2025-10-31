彰化大埔截水溝長施工 路面高落差30公分恐影響居民出入

彰化市大埔截水溝工程預計在2028年完工。（陳銌銌提供／葉靜美彰化傳真）

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程預計在2028年完工，目前施工進度約達45％，彰化縣議員陳銌銌質詢時提出，部分道路路面過高，民眾未來恐有家歸不得，希望縣府能做好銜接坡道，縣府表示，大埔截水溝旁道路原為堤岸道路，路面高度與一般道路設計的高度不同，未來會做銜接坡道將道路拉順。

彰化縣議會今日進行縣政質詢，陳銌銌表示，前幾日有民眾質疑大埔截水工程停工，詢問地方民代給的答案竟是縣府沒錢可施工，她後來實地會勘發覺現場仍有在施工，詢問目前施工進度如何？另附近居民向她反應，有路面過高情況、未來若完工恐影響民眾出入，民眾怕未來有家歸不得，希望縣府能與沿線居民做好溝通，未來做好銜接坡道。

廣告 廣告

莊陞漢也指出，大埔截水溝在蘭大衛教會附近也有道路高低落差過大情形，部分路段甚至差了30公分，屆時要如何收尾？要求縣府不能等完工後才來想辦法。

彰化市大埔截水溝工程預計在2028年完工，縣議員陳銌銌（左）質疑部分道路路面過高，民眾未來恐有家歸不得，縣府工務處長許俊宏（右）表示，將來會將不同高低道路拉順，設計銜接坡道。（攝自彰化縣議會直播網站／葉靜美彰化傳真）

縣府工務處長許俊宏表示，大埔截水溝工程全長約4.5公里，分為6個工區同時施工，目前進度約完成45％，進度正常，他也指出，大埔截水溝工程兩旁道路原為堤岸道路，靠近橋梁處會較高，大埔路上、下游路段高低差就非常明顯，尤其在銜接中山路段時，就有很大的上坡段，路面確實比原有道路高。

許俊宏說，堤岸道路做為一般道路使用時，就必需符合一般道路的設計規範，因此無法與原有的堤岸道路一致，加上兩旁住家原本就有高低不同，施工團隊已了解相關情形，也已向民眾告知，將來會將不同高低道路拉順，設計銜接坡道，附近的農田也會做下田便道，方便農民及農機進出。

許俊宏表示，整體工程預計2028年全線完工，未來將考慮分兩階段通車，第一階段規畫省道台一線至中興路口路段於明年底通車，但實際通車時程仍需視天候情況及工程施工情形調整。

更多中時新聞網報導

開放移工 解旅宿業6600人力荒

金荷娜玩遊戲偷學劉在錫奧步

MLB》扛世界大賽G3先發 薛爾瑟久等了