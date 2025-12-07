彰化大村宗教文化盛會 模型廟會結合三通鼓吸引親子參與

▲大村年度宗教文化盛事熱鬧登場，由大村普崙寺與中源水官大帝廟共同舉辦的「模型廟會展覽會」與「三通鼓文化表演」吸引眾多民眾、親子家庭與青少年團隊參與。（圖／大村鄉公所提供同）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大村年度宗教文化盛事熱鬧登場，由大村普崙寺與中源水官大帝廟共同舉辦的「模型廟會展覽會」與「三通鼓文化表演」吸引眾多民眾、親子家庭與青少年團隊參與，呈現大村深厚的信仰能量與文化魅力。

活動分為成人組與青少年組競賽，參賽者以創意模型呈現廟會文化、陣頭儀式及神將特色，融合傳統與創意。主辦及協辦單位各推派2至3位評審，依創意發揮、文化意涵及作品完整度評選，設置 第一名、第二名、第三名及特別獎，得獎者可獲得獎金與精美獎狀或證書。

「三通鼓文化表演」以「人神共樂、鼓聲震天、文化傳承」為主題，邀請全台青少年團隊共演。整齊劃一的鼓陣與震撼鼓聲，不僅象徵敬天禮神，也展現青年對傳統文化的熱情與投入，現場吸引大批民眾觀賞，成為最具感染力的文化交流場景。

透過模型創作與鼓陣表演的雙主軸設計，民眾能在參與中感受信仰的凝聚力，也讓傳統文化以更年輕、互動的方式得以延續。