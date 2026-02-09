彰化大村擬設廢棄物掩埋場 居民憂水源農產受污染

在公聽會召開前，彰化大村鄉和平村民聚集表達強烈不滿。

彰化大村和平村長賴居林表示，「葡萄這些都是要用地下水，一旦地下水被污染之後，我們大村的黃金產業都化為烏有了。」

雙倫工程公司預計在大村鄉，位於八卦山區的一處山坡保育地設置事業廢棄物掩埋場，9日下午召開公聽會。因當地民眾多使用地下水，預定地鄰近水源地，村民擔心水源遭到污染，當地葡萄產業也恐被影響；環團則主張彰化不缺廢棄物處理場，開發沒有正當性。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰指出，「彰化已經幫忙處理很多外縣市的事業廢棄物了，今日為什麼又要在八卦山這邊，設置一個這樣子的事業廢棄物的掩埋場。」

雙倫公司代表強調，「完全沒有收受有害事業廢棄物，完全沒有收受有害事業廢棄物。」

雙倫公司強調，不會收受有害事業廢棄物，也會做好污染防制措施，但村民堅持會議無效。

環評委員及環保局稍早前往現場會勘，環團表示，該開發案面積廣達15公頃，每年處理量能達10萬噸，當地不僅位處彰化的活動斷層，加上周邊都是鬆軟的砂石土壤區，除了選址有問題，用地超過8成是彰化縣農會的土地，質疑農會包庇廠商。

彰化縣農會總務課賴課長回應，「縣政府他如果同意，核發許可證（通過環評），其實縣政府都同意了。我們其實不是專業的人，我們只是土地出租，我們就會覺得，這樣子是沒問題的。」

彰化縣環保局長江培根說明，「針對居民的意見或是委員，各個不同領域，他們的專長，他們關心的部分去做評估。」

縣府表示依規審理，公聽會也已經完成，將進入二階環評的實質審查，縣農會則強調只是活化資產，且要求廠商僅能收納一般事業廢棄物，居民要求撤案否則將持續抗爭。