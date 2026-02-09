彰化大村擬設掩埋場 居民赴公聽會要求撤案

（中央社記者鄭維真彰化9日電）彰化大村鄉及花壇鄉居民今天赴雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫第二階段環境影響評估公聽會要求撤案；環保局表示，會要求開發單位將意見及回應納報告送環評委員會審查。

雙倫一般事業廢棄物處理場，規劃設於彰化縣大村鄉平和村，彰化縣環保局今天下午於大村鄉農特產業推廣中心召開二階環評公聽會。

反雙倫自救會、彰化縣環境保護聯盟及民進黨彰化縣議員李成濟、張欣倩、楊子賢與多名鄉民代表等人，會前拉布條高喊「守護家園，雙倫撤案」。

廣告 廣告

李成濟表示，八卦山脈是彰化平原水源頭，而彰化平原是糧倉，大村更是葡萄重要產地，設置掩埋場可能污染土地與水源，威脅食安及用水安全，且會議未選在開發地平和村開會，顯然有瑕疵。

反雙倫自救會長、大村鄉平和村長賴居林說，開發掩埋場將衝擊子孫與產業，地方擔心可能混入毒害物質，加上鄰近還有土資場開發，可能加劇水質與空氣污染風險，呼籲縣府及環評委員尊重民意，不能同意開發案。

環保局指出，為確保公眾參與完整性，此案書面意見收集將持續受理至23日，民眾除在公聽會現場發言外，也可於截止日前將疑慮、建議或環境保護訴求，透過書面郵寄、傳真或電子郵件方式提送至環保局。

環保局表示，後續將嚴格把關要求開發單位，須將公聽會現場發言及徵詢期間收到的所有意見逐條羅列，針對每項意見進行專業、具體書面回應與說明；環保局無預設立場，會依程序確實審核，「意見回應說明」將納入環境影響評估審查報告中，送交環評委員會審查。（編輯：陳仁華）1150209