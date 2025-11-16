彰化大樓凌晨「騎樓機車起火」濃煙灌樓 17人嗆傷送醫

彰化市一棟大樓16日凌晨發生火警，1樓騎樓機車起火，濃煙竄升導致17名住戶嗆傷送醫。（圖／翻攝畫面）

彰化市中華西路一棟5樓集合住宅16日凌晨發生火警，起火點位於1樓騎樓停放的機車，濃煙迅速向上竄升，導致多名住戶受困。消防局提升為3級火警搶救，共有17人因吸入濃煙送醫，所幸均無生命危險。

彰化縣消防局於16日3時48分接獲報案，指中華西路143巷12弄一處5樓RC集合住宅起火。消防人員抵達時，起火位置確定為1樓騎樓機車，燃燒面積約10平方公尺，但濃煙沿樓梯與窗戶迅速灌入樓上，造成3樓仍有住戶受困，情況一度危急。

指揮官於4時36分將火警提升為3級，由大隊長蔡佳洲接手指揮。消防人員分批搜索救援，4時36分先從2樓救出1人，4時46分再使用共生面罩陸續帶出2名受困者。

由於現場傷患超過15人，消防局於5時33分啟動大量傷病患機制，調派救護人力增援。火勢於4時25分控制、4時28分全面撲滅。

消防隊共救出17名住戶，傷者年齡介於11個月大至73歲，分別送往彰基（8人）、秀傳（6人）、漢基（3人）醫院。為確認無人受困，消防隊於清晨6時會同里長及莿桐派出所員警，對6戶上鎖住戶強制破門進行第三次搜索，均未發現其他受困者。

此次火警共出動消防車15輛、救護車11輛、消防人員52人。現場財損約車輛5萬元、建物1萬元，燃燒樓地板面積約20平方公尺。起火原因仍由消防局調查中。

