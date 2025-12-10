彰化大賣場上演活春宮！夫妻赤裸「激情交疊」全放送 路過民眾錄下

記者林意筑／彰化報導

夫妻開啟後車箱尾門賣力上演「活春宮」，被多名顧客目擊。（圖／翻攝畫面）

今（2024）年2月時，彰化某大賣場爆出「活春宮」影片，有一對夫妻駕駛一輛賓士車進入賣場後，開啟後車箱尾門賣力上演「激情交疊」，讓許多路過民眾目擊看傻眼，也有人將此畫面拍下PO上網，引發熱議。經大賣場業者報警，這對夫妻也被依妨害風化罪移送偵辦，經法官審理判處林姓丈夫拘役20日，可易科罰金。

據了解，今年2月23日深夜10時許，林男與妻子駕駛賓士車前往某大賣場地下室，將車廂尾門打開並脫下外褲及內褲，2人裸露下半身，以跪坐姿勢做出性交動作。當時有許多顧客剛購物完準備離開，撞見林姓夫妻「活春宮」的行為，還有人將此畫面錄影PO網，社群上更吸引超過530萬人觀看，事後又刪除貼文。

經賣場業者報警後，警方循線找到林男，他到案時供稱是「一時興起」也感到相當不好意思，但否認有性交，卻沒說明為何脫去衣物。不過林男坦承犯行，被依公然猥褻罪起訴，妻子則獲不起訴處份，檢方向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，林男在大賣場地下停車場公然裸露生殖器，並做出性交姿勢，除造成目擊者心生反感外，也不尊重他人，且破壞社會善良風俗；審理後，將他依公然猥褻罪，處拘役20日，如易科罰金，可上訴。

