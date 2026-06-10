彰化大雨猛撞！休旅車「打滑失控」猛撞八卦山牌樓 四輪朝天畫面曝光
記者林意筑／台中報導
彰化地區下起豪大雨！昨（9）日晚間9時許，有輛休旅車行經知名建物「八卦山牌樓」時，因不明原因突然打滑，失控猛烈撞擊牌樓柱子後翻覆，劇烈撞擊發出巨響，嚇壞其他用路人，所幸休旅車駕駛僅受輕微擦傷，未送醫，至於事故發生原因，將由警方進一步釐清中。
昨日晚間9時許，有輛休旅車行經彰化市區東民路與中山路口時，疑似因天雨路滑、視線不良，造成車輛打滑失控，猛力衝撞「八卦山牌樓」柱子後翻覆，四輪朝天橫躺在大雨中。事故發生後，警消人員獲報趕抵，發現休旅車駕駛無大礙，未送醫，由於休旅車擋住其他用路人，警方後續也聯繫拖吊車輛前來處理事故現場，恢復交通順暢。
此事故發生後，引發當地民眾熱議，有人擔心「八卦山牌樓」歷史悠久，恐因撞擊造成牌樓柱子受損，據交通部道安資訊數據，發現自2019年，彰化市中山路二段、孔門路、東民街口連續5年位居彰化縣十大肇事路口之首，每年車禍件數從28件到41件不等。
對此，交通部公路局彰化工務段與其他同相關單位、學者專家曾到場勘查，發現「八卦山牌樓」兩側立柱造成路幅縮小，影響車輛分流與順暢，易形成視線死角，增加碰撞風險，建議拆除牌樓。
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