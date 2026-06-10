彰化大雨視線差 休旅車撞八卦山牌樓翻車

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化地區近日雨勢不斷，1輛休旅車昨晚疑因大雨視線不佳，撞上彰化八卦山牌樓後翻車，駕駛王男擦傷無大礙；另在台74甲線東外環道路，今天也有自小客車因爆胎翻覆。

彰化縣警察局彰化分局1名員警今天指出，昨晚彰化地區雨勢不斷，王男駕駛休旅車行經彰化市東民街及孔門路口時，疑因大雨視線不佳，休旅車撞上八卦山牌樓後翻覆，4輪朝天。

警方指出，警消獲報趕到現場救出擦傷的王男，送醫後無大礙，員警也立即聯繫拖吊車業者處理，以免影響交通。

此外，彰化市台74甲線快速道路今天上午也發生車禍，陳女駕駛的自小客車，行經74甲線東外環道路香山步道路段外側車道時，疑因輪胎爆胎翻車，女子脫困後送醫無大礙；員警並請拖吊車業者到場，將車輛吊離慢車道，以免塞車。（編輯：吳素柔）1150610