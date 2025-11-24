彰化天使之戀貓園環境髒亂 41隻貓遭收容並辦歇業

（中央社記者吳哲豪彰化24日電）有民眾指彰化天使之戀貓園環境髒亂有蟑螂，彰化動防所派員稽查，發現貓園所飼養貓咪，部分眼部感染症狀，環境也不清潔；業者聲稱遭詐無力經營，動防所人員助辦歇業。

有民眾在社群網站貼文指位在彰化市的「天使之戀貓園」，飼養環境髒亂，不僅可聞到異味，地上還有蟑螂，貓園負責人也因遭詐騙，無力照顧貓咪。

彰化動防所今天發布新聞稿說明，動防所人員21日前往天使之戀貓園稽查，確認貓園內飼養41隻貓咪，不過因飼養環境髒亂不清潔，部分貓隻眼部有感染症狀。

動防所表示，稽查人員原本要求貓園業者應提供必要醫療及改善缺失，但業者稱因為遭到詐騙，無力支付飼養費用，貓園即將遭拍賣，稽查人員因此先協助業者辦理歇業。

動防所說明，貓園內41隻貓咪已被帶回彰化縣流浪狗中途之家收容，也幫這些貓咪打疫苗並安排治療，等到貓咪狀況穩定後再擇期辦認養。

動防所表示，另將依動物保護法第11條第1項規定，飼主對罹病或受傷之動物應提供必要醫療；如經主管機關通知限期改善而未改善，將依同法第30條第1項第3款規定，處業者新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1141124