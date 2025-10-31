



為鼓舞精神康復之友持續復健、維持身心健康，由彰化縣衛生局主辦、彰化基督教醫院承辦，於今年10月31日上午，假溪湖糖廠舉辦「114年度彰化縣第18屆『甜心啓航・心復元遊會』心理健康嘉年華暨天使盃」活動。本次活動邀請民眾一同參與，透過「心復元遊會」、五分車體驗與冰品享用，不僅促進社區交流，也讓大家在輕鬆的氛圍中感受復元旅程中的溫暖與支持，陪伴每一位努力前行的康復之友，走在身心重建的道路上。

所謂「康復之友」，是指曾面臨精神健康困擾，並在醫療、復健與社會支持下，逐步邁向復元之路的朋友。他們走過發病初期的徬徨無助、確診時的巨大衝擊，以及為尋找合適醫療資源而奔波的歷程。多年來，他們持續配合治療、規律服藥，努力尋回失序的人生與希望。康復之友勇敢分享與疾病共處的生命故事，幫助社會更理解精神健康議題，進而減少誤解與標籤。他們的歷程不僅展現復元的可能，也提醒社會以更多同理與支持，陪伴每一位走在復建路上的朋友前行。

彰化天使盃讓愛起飛 舞動康復之友心韌力

彰化縣自97年度起舉辦「天使盃」系列活動，歷年透過才藝競賽、淨山健行等多元形式，展現康復之友積極、陽光的生命力。本屆活動特別選在溪湖糖廠舉行，安排搭乘五分車、品嚐冰品等趣味行程，並邀康復之友欣賞糖廠歷史建築，如日式宿舍與製糖設備，感受文化與自然的結合。

此外，彰化基督教醫院精神醫療團隊亦規劃富含趣味與互動性的園遊會活動，在廣闊的青青草地與生態步道中，讓康復之友與社區民眾共同參與、交流互動，創造豐富且充滿希望的體驗。彰化縣衛生局表示，盼藉本次活動讓社會與媒體看見康復之友樂觀、健康的一面，破除對精神疾病的負面刻板印象，推動心理健康去污名化，並強化其回歸社區與穩定生活的支持，使復元之路更加順利安心。

