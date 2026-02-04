彰化天空遊戲場溜滑梯害骨折？民眾獲賠3成醫療費 怒批縣府卸責

彰化八卦山天空遊戲場去年開放後，一名劉小姐因使用溜滑梯時手部骨折，因理賠金額談不攏，認為縣府毫無誠意。（本報資料照）

座落在彰化市八卦山上的「天空遊戲場」斥資6000萬元新建，搭配去年在彰化舉辦的台灣設計展，在雙十連假啟用，卻傳出有民眾因使用其中的溜滑梯時受傷骨折，彰化縣政府以公共意外責任險理賠，但受傷民眾指控理賠金額僅醫療費3成，被建議「申請國賠」，認為縣府毫無誠意，縣府表示，因公共意外責任險理賠金額需依事故原因的責任成數來賠償，會持續與保險公司爭取及溝通。

「天空遊戲場」以雲朵造型作為設計主軸，其中溜滑梯外型吸睛，一開放就吸引大批遊客到場體驗、拍照打卡，卻在開放後傳出有2位民眾在使用溜滑梯時，疑因滑速度過快導致骨折，其中一名劉小姐手部骨折，事發至今已超過3個月，手傷仍無法完全康復，至今仍在復健中。

劉小姐指控，手部傷口長達6、7公分，肌肉筋膜緊繃，連騎車、睡覺都疼痛難耐，嚴重影響生活與工作，她因此無法工作，生計陷入困境，後續進行理賠協調，卻在今年1月才被告知，理賠金額僅為醫療費用的3成，其餘如工作損失與精神慰問金皆不予理賠，縣府建議她「申請國賠」，讓她感覺如同被踢皮球，認為縣府毫無誠意。

縣府表示，劉小姐在年1月9日到縣府與保險公司詳談理賠內容，欲爭取包括醫療費6.3萬多元及工作損失3個月、精神慰問等共25萬賠償金額，但因公共意外責任險理賠金額仍需依事故原因的責任成數來賠償，縣府將持續與保險公司爭取及溝通醫療費用理賠金額。

至於劉小姐所提工作損失及精神慰問金等部分，縣府表示，因劉小姐未提供薪資收入相關證明，保險公司無法認列；劉小姐已向縣府提出國賠申請，縣府將在後續國賠程序中提供必要的協助及說明。

劉小姐曾在事後返回現場，發現溜滑梯正在施工加長緩衝區，質疑若設施本來就安全，為何需要事後改善？縣府表示，依據中華民國國家標準-公共兒童遊戲場設備規範，滑梯滑出段長度應為28公分以上，該工程完成的滑出段為135公分，已符合規定，日前再增長為245公分，是為了讓民眾遊憩更安心。

