彰化夫妻用四色牌摺古厝 (圖)

2025年「12種最骯髒蔬果」公布，有「蔬菜之王」美名的菠菜位居黑名單之首！其次是草莓，第3名則是十字花科的超級食物羽衣甘藍。營養師表示，想要洗去蔬果殘留的農藥，關鍵是流動的水，也可在食用前先行汆燙。

健康2.0 ・ 5 小時前