彰化夫妻用四色牌摺古厝 (圖)

台中警處理酒後爭吵案 男持玻璃杯攻擊警員送辦
（中央社記者蘇木春台中22日電）台中警方今天凌晨獲報某民宅前有民眾酒後爭吵，員警到場處理時，其中一方梁姓男子，突手持玻璃杯砸向警方，造成1名警員手臂流血受傷，他被壓制逮捕後，全案依妨害公務等罪嫌送辦。中央社 ・ 3 小時前
彰化老夫妻熱愛四色牌創作 (圖)
彰化縣田尾鄉海豐村夫妻檔巫裕豐（左）與邱碧梅（右）熱愛以四色牌創作，兩人會分工合作並交流意見。中央社 ・ 4 小時前
十萬火急！8旬翁寒夜失聯8小時 警地毯式協尋最後在田中找到
近日氣溫驟降，新竹縣竹北市1名8旬老翁獨自離家後失聯，家屬聯繫未果心急如焚，擔心老翁長時間未進食、未服藥恐有生命危險，透過手機定位找人，但怎麼都找不到；六家派出所搜尋小組研判老翁可能在體力不支的情況下跌落田區，摸黑展開地毯式協尋，最後果然在田中發現全身濕冷且意識模糊的老翁，所幸沒有大礙。自由時報 ・ 3 小時前
肇逃？男試圖移機車抓包酒駕 車上疑有不明血跡
酒駕撞飛散步夫妻釀1死還叫妻頂罪 彰化男遭行車紀錄器搓破判9年6月
彰化去年發生一起酒駕奪命事故！一名黃姓男子酒後駕車，撞上在路邊散步的老夫妻，造成老先生重傷不治、老太太多處受傷，事後非但未停車救人，反而短暫停留僅6秒即加速逃離現場。彰化地方法院以酒駕致死及肇事逃逸致死等罪，合併判處有期徒刑9年6月。黃男不服上訴，主張酒測與行車紀錄器取得程序有瑕疵，但台中高分院審理後認為一審判決無誤，駁回上訴三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
機車行銀髮夫妻巧手 四色牌、拉環創人生新舞台
銀髮巧手秀1中央社 ・ 4 小時前
這些習慣最雷！外送員「10大地雷」別踩 該不該送上樓正解曝
近年外送平台盛行，不少民眾三餐都仰賴外送服務，有外送員就在網路上分享了10件外送員心得，其中也包括是否外送員是否應該送上樓的問題，他也解答了！三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
彰化老夫妻巧手 四色牌摺出總統府模型 (圖)
彰化縣田尾鄉75歲巫裕豐（右）與73歲妻子邱碧梅（左）耗時2年多，以超過10萬張回收四色牌摺出總統府模型。中央社 ・ 4 小時前
7旬匠人維修技藝精湛 老電扇轉動吹送懷舊涼意
銀髮巧手秀2中央社 ・ 4 小時前
老電扇吹出一甲子涼風 承載3代人回憶
銀髮巧手秀3中央社 ・ 4 小時前
鄭清木賦予老電扇新生命 (圖)
75歲鄭清木是維修老電扇的師傅，在不到1.5坪工作室內，賦予老電扇新生命。中央社 ・ 4 小時前
2025「最髒蔬果」公布！菠菜、草莓、羽衣甘藍前3名
2025年「12種最骯髒蔬果」公布，有「蔬菜之王」美名的菠菜位居黑名單之首！其次是草莓，第3名則是十字花科的超級食物羽衣甘藍。營養師表示，想要洗去蔬果殘留的農藥，關鍵是流動的水，也可在食用前先行汆燙。健康2.0 ・ 5 小時前
國外刷卡選錯「幣別」多付冤枉錢 486先生示警恐扒兩層皮虧很大
出國刷卡別踩雷！許多民眾熱愛出國旅行，刷卡消費是家常便飯。不過電商網紅486先生特別提醒在國外店家結帳時，刷卡機通常會選擇要用當地貨幣還是台幣結帳，他強烈建議務必選擇「當地幣別」，才能避免被多收一筆名為「DCC」（動態貨幣轉換）的手續費，否則可能連原本期待的海外刷卡回饋都可能因此泡湯。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
台南烏樹林廢棄物暫置場大火 灌救逾5小時控制
（中央社記者張榮祥台南22日電）7月丹娜絲颱風重創台南，災區復原棄置廢棄物的烏樹林暫置場昨晚大火，消防人員灌救逾5小時才控制火勢，阻隔延燒，起火原因有待調查釐清。中央社 ・ 3 小時前
家中換電視再等等！ 明年起免貨物稅可望降價
若想換家中的電視，可以再等等！立法院8月三讀修正通過「貨物稅條例」，包括無糖飲品、彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機等，免徵貨物稅，行政院日前正式公告，相關條文自2026年1月1日施行。一般預期，免稅後有利品牌調降價格，因此立院三讀附帶決議，要求主管機關會同消保機關或團體，追蹤廠商有無將減稅利益回饋自由時報 ・ 5 小時前
民進黨「環工碩士里長」摧毀月世界成垃圾山 綠營開除黨籍
高雄知名景點「月世界」遭違法傾倒大量廢棄物淪垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子檔。李有財曾四度連任里長，基層實力雄厚，因涉濫倒廢棄物遭檢方聲押，民進黨高雄市黨部深夜發聲明宣布，開除其黨籍。中廣新聞網 ・ 4 小時前
「這種蝦」別吃多！專家示警：恐傷腎、血管鈣化 揭4招選好蝦
不少人喜歡蝦料理，不過蝦子跟蝦仁差很多，看似飽滿的蝦仁，其實暗藏健康風險，營養師示警，市面上有些蝦仁是已經過磷酸鹽處理的膨發蝦，長期食用恐傷身。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 4 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 17 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前