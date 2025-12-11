彰化夫妻賣場「赤裸交疊」演活春宮 罪責尪全扛！妻不起訴關鍵原因曝

記者潘靚緯／彰化報導

彰化縣一名林姓男子帶著妻子，今年2月開賓士休旅車停在量販店地下停車場，竟直接開啟後車廂尾門，全身脫光上演「活春宮」，遭多位民眾目擊錄影並PO網，引發熱議，貼文甚至吸引超過530萬人觀看。事後這對夫妻

被移送法辦，林姓丈夫雖否認性交，但他裸露並做出「性交姿勢」已犯公然猥褻罪，遭判處拘役20日，可易科罰金，同行的妻子卻「事證不足」獲不起訴處分。

從民眾提供的錄影影像中，無法證明影片女主角就是林男妻子，因事證不足獲不起訴處分。(圖／翻攝畫面)

案發在今年2月23日晚上10時許，林姓男子載妻子開賓士車到彰化家樂福量販店，停在地下停車場，竟把後車箱的尾門打開，脫下外褲及內褲，裸露下半身，以跪坐姿勢，連續前後擺動腰臀部，做出性交姿勢。

當時正值賣場打烊時段，許多顧客在停車場目擊上演「活春宮」這一幕，驚訝之餘錄影PO網引起熱議，貼文在社群上吸引超過530萬人觀看，事後已刪除貼文。

大賣場事後報警，林男因觸犯公然猥褻罪，遭警方通知到案時，強調僅是做出性交姿勢，否認有實際性行為。法官認為，林男在量販店地下停車場公然裸露生殖器，並做出性交姿勢，為客觀上足以刺激或滿足性慾，此舉不僅不尊重他人，也造成目擊者心生反感，更破壞社會善良風俗，依公然猥褻罪，處拘役20日，得易科罰金，全案定讞。

但「活春宮」主角之一的妻子，卻獲得不起訴處分，令外界相當納悶。彰化地檢署表示，透過證人及相關證據，只能證明兩人有做出「性交姿勢」，無法進一步確認有無實際性行為；此外，根據民眾提供的影片中，僅有拍到林男裸露，因姿勢、角度關係，未看見林男妻子或其他女性，也無從認定對象是誰，最終因「事證不足」，林男妻子獲不起訴處分。

