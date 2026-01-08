彰化奧迪撞機車！3歲女童險遭輾頭 母急救援

彰化市彰草路與精誠路口7日上午10時42分發生一起令人捏把冷汗的交通事故。根據警方初步調查，26歲周姓男子駕駛白色奧迪自小客車，由精誠路南往北方向行駛，準備右轉進入彰草路。同一時間，25歲謝姓女騎士載著3歲女兒，正沿著彰草路直行往西。

後方車輛行車紀錄器完整記錄了事發經過。畫面顯示，周男所駕駛的白色奧迪在路口處一度停下，正當謝女騎乘機車行經路口時，周男恰好駕車起步準備轉彎，雙方車輛隨即發生碰撞。強烈的撞擊力道導致謝女與女兒當場倒地。

最驚險的一幕隨即發生。3歲女童倒地後，頭部恰好摔落在一輛已經起步的小貨車車輪前方，距離僅有數公分之遙。千鈞一髮之際，謝女展現母親本能，立即伸手將女兒拉回懷中，女童的頭部因此避開了貨車輪胎的威脅，成功躲過可能造成的致命傷害。

這起事故造成謝女身體多處擦挫傷，3歲女童則是手腳多處擦挫傷。警方到場後立即進行現場勘查與相關檢測，確認雙方駕駛均未酒駕，持照狀況也都正常。目前詳細的肇事責任歸屬仍在調查當中，警方將依據現場跡證、行車紀錄器畫面以及相關證人證詞，進一步釐清事故原因與責任歸屬。

這起事故再次提醒用路人，行經路口時務必減速慢行，確認路況安全後再通過，特別是轉彎車輛更應禮讓直行車，避免類似意外再度發生。

