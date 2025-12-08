彰化奪命惡火！102歲人瑞婦「受困臥室」慘死 孝子死守母親遭嗆傷命危

記者林意筑／彰化報導

溪湖鎮崙子腳路某透天厝因不明原因發生火警。（圖／翻攝畫面）

彰化縣溪湖鎮驚傳深夜奪命惡火！今（8）日凌晨1時許，位於崙子腳路上某透天民宅竄出濃煙，隨後火勢迅速延燒，整棟透天厝陷入火海。彰化消防局獲報前往救援，發現102歲人瑞老婦人受困臥室內，將其救出時已無生命跡象，經送醫仍未救回，而睡在老婦旁的兒子也遭濃煙嗆傷，目前仍在加護病房觀察中。至於起火原因有待火調小組進一步釐清。

消防員在1樓臥室內發現有婦人與小兒子倒臥在此。（圖／翻攝畫面）

今日凌晨1時54分，位於溪湖鎮崙子腳路的一棟透天厝因不明原因竄出火煙，隨後整棟房陷入火海，附近住戶見狀緊急通報119，消防局立即派遣各式消防車輛12輛、救護車3輛、消防人員28人前往救援，到場時評估燃燒面積約5平方公尺，經射水灌救於10分鐘後控制火勢。

透天厝燃燒面積約5平方公尺。（圖／翻攝畫面）

事後消防員進入火場清查時，在1樓廁所旁的臥室內發現有2人倒臥在此，其中102歲人瑞老婦人被救出時已無呼吸心跳，初步給予CPR救治後送至彰化醫院搶救，但仍因傷重不治，而老婦兒子也因遭濃煙嗆傷住進加護病房治療中。

據了解，老婦人與小兒子平時同住在此透天厝，小兒子為了方便貼身照顧母親，都與母親睡在同一間臥室，子孫們雖多住在外地，但一家人感情融洽。老婦人噩耗傳出後家屬已趕回協助處理後事，確切起火原因，有待火調人員鑑識後釐清。

