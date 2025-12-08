彰化奪命惡火…102歲人瑞母搶救不治！孝子「同睡一房」命危住加護病房

記者陳弘逸／彰化報導

彰化縣溪湖鎮今天（8日）凌晨發生死亡火警，一棟透天厝不明原因起火；警消獲報到場，雖於10分鐘左右控制火勢，但受困的102歲人瑞婦人，倒臥室失去呼吸心跳，送醫搶救不治；一旁照護的兒子也嗆傷，送加護病房治療，詳細起火原因，仍待釐清。

這起火災發生於今天（8日）凌晨1時54分，溪湖鎮崙子腳路一棟透天厝，不明原因起火；消防出動15車，28人前往救援，火勢雖於10分鐘左右控制，入內搜救，將受困的102歲人瑞婦救出，她當下已無呼吸心跳。

至於一旁照護的兒子，同樣吸入性嗆傷，母子都送醫，但媽媽搶救不治，兒仍在加護病房觀察；詳細起火原因，仍待釐清。

