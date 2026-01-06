彰化女信徒擲500萬連點10年「全台最貴光明燈斗首」 8種光明燈效用一次看
彰化鹿港天后宮的「財運亨通斗」光明燈，一盞要價50萬元，被譽為全台最貴光明燈，每年都吸引眾多信徒爭相競點。然而，這盞燈的斗首位置，明年將連續第十年由同一位高姓女子點得，累積金額高達500萬元。斗首的點燈資格並非價高者得，而是必須先透過擲筊取得最多聖杯，再經過八字格局審核，廟方嚴謹把關，就是不希望讓信仰淪為競價商品。廟方指出，高女感受到點燈多年以來最大的感受，就是媽祖無形、有力的保佑。無論是事業的拓展，還是關鍵時刻的避險，都讓她深信這份緣分珍貴難得。
在人的過去世及今生之中造了許多業，而這些業就轉成今生現在的命運。光明燈就像在黑暗中光芒，一燈能除千年暗，照亮未來的人生路。藉由點光明燈的功德，獲得佛菩薩的加持保佑，再加上眾生廣修供養、積聚福德，自然能消災增福。新年新氣象，與家人一起到廟裡「點燈」祈福、安太歲，在新的一年有神光照亮你，幫你驅趕身上的穢氣，正面能量多，自然能吸引更多好運！
點各種光明燈有不同的效用：
★光明燈：
又稱「長明燈」或「無盡燈」，寓意燈火不熄，神光普照，破除黑暗。祈求前途光明、元辰光彩、解厄消災、啟迪智慧、學業進步、身體康泰、諸事吉順、長年順泰、事事如意。
★太歲燈：
沖犯太歲者泛指神界值日值星的神明（當班神明）欲執行與冤親債主的債務，有冤債要處理之當事者運勢一定會下降或運勢變低，故俗話說「太歲當頭座，無喜必有禍。」、「太歲出現來，無病也破財。」如果您出生年份的生肖，與流年的生肖相同、相沖或相刑，便是犯太歲。犯太歲的人，在這一整年中可能會流年不利、百事不順，事業多困厄，身體多病變，容易破財及招惹口舌、官訟是非和小人、升遷阻滯、投資失利、人事不和及感情離合等影響，嚴重者有意外，小心有血光之災等情況出現。所以需點太歲燈，並多行善積德，可消災賜福、逢凶化吉。
★財神燈：
又稱「財利燈」、「旺財燈」，祈求財神爺來點亮財富之路，祈求事業經營順利、財運亨通、財源廣進，財富圓滿豐收、財運煥然一新、財星高照、財喜盈門、萬事迪吉、貴人扶助、來年富利，適合各行各業祈求錢財源源不絕者。
★文昌燈：
又稱「狀元燈」、「功名燈」，可增加智慧、保佑考運，亦稱「功名燈」，文昌帝君是掌管功名、文運、學業、考試之神，主宰士子的功名利祿。點文昌燈可幫助增進智慧、工作仕途升遷、智慧處事！祈求讓小孩聽話乖巧、學業進步、金榜題名；大人事業前途順利、步步高昇，老人心神安定、廣增福慧。適用對象為學生、公教人員、業務、受薪之上班族。
★姻緣燈：
姻緣燈照亮化解命中夫星、妻星感情緣薄者或感情姻緣不佳，難以共結連理。適用於未婚單身男女，助情緣姻緣浮出，早獲良緣，祈求天賜佳緣、幸福快樂、姻緣順利，已婚夫妻感情彌堅、婚姻美滿。
★藥師燈：
藥師佛，又稱作藥師如來、藥師琉璃光如來，其第七大願是：「消除一切眾生的病痛，使身心靈平安快樂。」又稱「天醫燈」、「華陀燈」，祈求身體健康、疾病消除、心靈平和、增福延壽、延年益壽、身心安樂，子女常會幫長輩及家人點藥師燈祈求護佑。
★祈子燈：
「燈」與「丁」閩南話諧音，祈求新人婚後納吉添丁、人丁興旺，從懷孕的護產、安產，到新生兒出生的各個階段能平安順利，甚至久婚不孕者能喜獲麒麟子，德門生輝。
★寵物光明燈：
藉由點光明燈的功德，獲得神佛菩薩的加持保佑，讓寵物元辰光彩、消災解厄、健康平安。
