彰化女墜樓亡⋯7旬老母親陳屍家中！現場留「水果刀、榔頭」疑雲重重

社會中心／林昱孜報導

彰化母女雙屍命案，檢方將於10日相驗，釐清死因。（示意圖／資料畫面）

人倫悲劇！彰化市一名46歲賴姓女子今（9）日下午墜樓身亡，警方前往家中查看，赫然驚見70歲賴母陳屍家中，現場還留有榔頭、水果刀以及一封書信，整起案件仍有疑點尚需釐清，10日將由檢方進行相驗。彰化市社會處表示，賴姓母女並非社會福利人口，亦無通報家暴紀錄，案發後已啟動關懷機制。

賴姓女子於9日下午墜樓身亡，頭顱破裂、下肢開放性骨折，死狀淒慘。警方進一步釐清賴女死因，前往住處查看，發現一名賴母倒臥家中，已經呈現屍僵狀態，鄰居得知母女雙亡後，相當詫異。

廣告 廣告

警方在賴家中發現榔頭、水果刀以及書信，目前已經聯繫其他家屬，進一步釐清母女2人生前狀況。據了解，母女同住該棟大樓，但究竟2人發生什麼事，還有待調查，目前訂10日由檢方相驗釐清死因。

彰化市社會處表示，案發後已經立即啟動關懷機制，指派社工前往訪視關懷，經查，賴姓母女2人皆未有家暴相關通報紀錄，後續將協助其他家屬處理相關事宜。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

芬普尼吃下肚了？15萬顆流向9縣市全聯、楓康 「毒雞蛋9品牌」一次看

國3「這路段」又出事！連2日翻車、火燒車 在地驚：掛車頭雙屍抓交替？

宜蘭知名武術教練當眾「蓋巾摸下體」 2女學員出庭哭崩：覺得自己好髒

搶頭香！高雄市長初選10日登記 邱議瑩宣布：明天9：30去領表啟動參選

