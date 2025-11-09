彰化女墜樓亡⋯7旬老母親陳屍家中！現場留「水果刀、榔頭」疑雲重重
社會中心／林昱孜報導
人倫悲劇！彰化市一名46歲賴姓女子今（9）日下午墜樓身亡，警方前往家中查看，赫然驚見70歲賴母陳屍家中，現場還留有榔頭、水果刀以及一封書信，整起案件仍有疑點尚需釐清，10日將由檢方進行相驗。彰化市社會處表示，賴姓母女並非社會福利人口，亦無通報家暴紀錄，案發後已啟動關懷機制。
賴姓女子於9日下午墜樓身亡，頭顱破裂、下肢開放性骨折，死狀淒慘。警方進一步釐清賴女死因，前往住處查看，發現一名賴母倒臥家中，已經呈現屍僵狀態，鄰居得知母女雙亡後，相當詫異。
警方在賴家中發現榔頭、水果刀以及書信，目前已經聯繫其他家屬，進一步釐清母女2人生前狀況。據了解，母女同住該棟大樓，但究竟2人發生什麼事，還有待調查，目前訂10日由檢方相驗釐清死因。
彰化市社會處表示，案發後已經立即啟動關懷機制，指派社工前往訪視關懷，經查，賴姓母女2人皆未有家暴相關通報紀錄，後續將協助其他家屬處理相關事宜。
