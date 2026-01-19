彰化女警遭爆「同居所長」 鹿港分局證實：觀感確實不佳

鹿港分局遭爆有女警同居所長。圖／翻攝自Google街景

彰化縣鹿港分局有女警遭控訴，一天到晚跑進所長寢室，甚至還大大方方地留宿過夜，相關督察得知後也不介入處理，造成同事間極大的困擾。對此，鹿港分局回應指出，兩人已交往多年，且談及婚嫁，並無不倫關係，不過已造成局內觀感不佳，未來擬祭出處分。

有基層員警18日在臉書社團「靠北police」匿名爆料指出，大佛縣（指彰化縣）警察局媽祖（指鹿港）分局某女警，頻繁出入所長寢室，甚至還與所長同居，「二組、督察科不介入處理嗎？」直言所長寢室跟同仁寢室在同樓層，女警卻頻繁出入，已造成同事間的困擾。

貼文曝光掀起網友熱議，有人開玩笑指出「所長的小弟弟需要定期清潔，不然你來」、「你也可以阿！說不定所長更愛你」、「會不會有什麼案件需要深入調查」、「早就叫你認真考官校了」，也有人認為若雙方都未婚，並沒有什麼不可，不過也有人批評，警界醜聞不斷「警紀讓人堪慮」。

對此，鹿港分局表示經調查後，遭點名的所長與女警感情穩定「已交往多年」，雙方家長甚至見過面且談論婚嫁，並無涉及不倫或婚外情。不過，女警頻繁出入宿舍甚至留宿，確造成影響機關形象及內部觀感，已對該名所長給予嚴正警告，後續待調查後將研議相關處分。



