彰化女買新手機「備份舊機」裸片竟遭外流！她氣炸…衝通訊行質問店員

記者陳弘逸／彰化報導

彰化女子小花（化名）到通訊行購買新手機，未料，店員協助備份舊手機資料至新手機時，意外發現內藏有女方的裸體影片，便偷偷把性影像傳到自己的iPhone15Pro智慧型手機內，事後被小花抓包，質問對方並報警。雖然大壯被檢方起訴，案件進入審理時，因女方撤告，法院諭知不受理判決，但無法歸還扣押的手機。

判決指出，彰化某通訊行店員大壯（化名）2024年6月22日晚上9時許，趁女顧客小花（化名）購買新手機，協助備份舊手機資料至新手機時，意外發現內藏有女方的裸體影片，竟趁機用iMassage功能，把性影像傳到自己的iPhone15Pro智慧型手機內。

事後小花發現自己的裸體影片，被人傳到不明手機號碼，便截圖質問大壯，隨後報警提告，事後他也被檢方依刑法第319條之3第1項之無故重製他人性影像罪起訴。

不過案件進入審判程序，小花於審判辯論終結前，撤回告訴，因基於此案屬告訴乃論之罪，因此，法院諭知不受理判決。

不過，大壯用來接收性影像的iPhone15Pro智慧型手機，檢方已於起訴書敘明聲請沒收，且內有無故遭重製性影像附著物，因此，無法歸還。

