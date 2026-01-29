彰化女蹲路邊玩狗遭車輾！「肋骨斷21處」全身骨碎…奇蹟生還竟「斷片」

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者吳泊萱／彰化報導

女子蹲在路邊逗弄小狗，慘遭休旅車輾過重傷，全身骨頭幾乎全斷。（圖／資料照）

彰化埔鹽鄉日前發生嚴重輾壓車禍，一名44歲陳姓女子在便當店外撫摸寵物狗時，遭後方一輛休旅車捲入車底，驚悚畫面引發各界關注。當時陳女被送往醫院時，全身骨頭幾乎全斷，肋骨斷裂高達21處，歷經4場重大手術，在加護病房搏鬥14天，奇蹟般從鬼門關前撿回一命。而陳女遭逢重大創傷後，對於車禍發生經過及住院過程完全斷片，出現解離性失憶症狀。

這起恐怖車禍發生於1月2日下午1時許，家住竹塘鄉的陳女，跟朋友到埔鹽鄉一處便當店聚餐，期間友人的小黑狗要小便，陳女帶狗到路邊蹲下，慘遭後方起步的休旅車輾壓，連人帶狗被捲入車底，小黑狗當場死亡，陳女全身骨折，一度失去生命跡象，被送往衛福部彰化醫院搶救。

陳女肋骨斷裂處高達21處，腰椎、骨盆、左腳脛骨全骨折，奇蹟般撿回一命。（圖／彰化醫院提供）

彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰表示，陳女到院時，血氧一度低至60％，肋骨斷裂高達21處，連結構堅硬、不易斷裂的胸骨也骨折，造成嚴重氣胸、血胸與胸廓變形，呼吸時胸廓已無法正常支撐，危及生命。除了胸腔重創，陳女的骨盆、腰椎及左腳脛骨也全都骨折，傷勢極度嚴重。

林聿騰指出，醫護團隊透過3D胸廓重組影像精準定位，在肋骨部分進行微創手術，以鈦合金骨板與骨釘進行肋骨固定，並透過胸腔微創手術，維持胸廓穩定，重建胸腔結構，讓患者恢復正常呼吸。隨後再由骨科團隊進行2次骨盆、腰椎及左腳脛骨的微創骨折手術，10天分階段做了4次手術，重塑骨架。

陳女在加護病房搶救14天後，奇蹟般撿回一命，目前已轉入普通病房，生命徵象穩定，但陳女對於車禍當下及住院期間的經歷，均回應「不記得」、「不知道」，但事故前的記憶正常，認知功能也正常。

彰化醫院精神科主任梁孫源表示，這有可能是創傷後失憶，是一種心理防衛機轉，當個體遭遇過度壓力或重大創傷時，會失去關於創傷的記憶，以減輕心理痛苦，被稱為解離性失憶。

梁孫源指出，這類片段失憶的預後仍需持續觀察，有些患者會隨著時間逐漸恢復記憶，也可能永久無法回想起創傷事件。若陳女後續出現反覆噩夢、害怕車輛、對特定情境產生強烈恐懼等創傷後壓力症候群(PTSD)症狀，將安排藥物治療與心理治療。

