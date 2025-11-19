彰化女騎士等紅燈慘死輪下！夫等不到人吃午餐 悲慟崩潰

彰化縣員林市昨（18）日下午1時許，64歲高姓女騎士在員鹿路一段停等紅燈時，突遭後方白色轎車高速追撞，肇事駕駛不僅未下車救援，反而加速輾過女騎士後棄車逃逸，造成高姓婦人傷重不治，這起車禍也造成另有2人受傷，事發後警方找到車主，但車主供稱車子借朋友開，目前警方正全力追緝肇事者。

彰化高姓婦人騎車好端端停等紅燈，利用午休要回家與丈夫吃午餐，卻遭後方轎車衝撞輾斃，駕駛肇事後還逃逸，目前警方已鎖定駕駛身分，正擴大追緝中。（圖／資料照片）

這起車禍發生在員鹿路與新義街交叉，事發前高姓女騎士正在機車停等區等待紅燈，未料後方一輛白色轎車卻當場衝撞，高姓女騎士整個人被頂上車頂後，滑落地面捲入車底，但轎車駕駛竟然當場輾壓高女，也波及到另一台機車上的72歲蕭姓女乘客，疑似也遭到車輪輾壓，還有另名46歲張姓女騎士，手腳擦挫傷，肇事的轎車駕駛不但沒有下車查看，竟眾目睽睽下直接開車離開，肇事逃逸。

據《ETtoday新聞雲》報導，員林地藏庵主委張謹添，今日接受媒體訪問時，悲痛表示高姓婦人與丈夫在廟裡服務已長達20年，夫妻感情融洽，經常一起晨運、熱心公益。丈夫曾擔任四屆總幹事，目前仍是廟方委員。張謹添說本月15、16日，夫妻兩人才剛與廟方人員到台東進香旅遊，沒想到回家後竟發生如此憾事。

高姓婦人友人也透露，高婦任職於會計事務所，事發當天利用中午休息時間回家，與丈夫共進午餐，在返回工作崗位途中遭遇死劫。丈夫接獲噩耗後情緒崩潰，完全無法接受妻子突然離世的事實，地藏庵廟方人員得知消息後，對肇事駕駛的行為感到非常氣憤。

員林分局副分局長許秀枝表示，昨日便立即根據監視器展開追查，且已鎖定特定涉案車主，也通知車主到案說明，據了解，車主告訴警方，15日將車輛借給友人駕駛，而肇事後駕駛疑似犯案後，將車丟棄在社頭鄉住家附近產業道路。同時警方已掌握關鍵線索，鎖定開車的50歲左右男子，疑似有毒品前科，正全力追緝肇事駕駛到案。全案將依過失致死及肇事逃逸等罪嫌偵辦，警方也呼籲民眾若有任何線索請立即提供，希望能早日將嫌犯繩之以法，還給家屬一個公道。

