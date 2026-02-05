彰化女騎士誤闖國道！困路肩不敢動 警出動引導下匝道

30歲曹女騎機車誤闖國道。 圖：國道第七公路警察大隊提供

[Newtalk新聞] 彰化縣昨日出現一起機車誤闖國道事件，一名30歲曹姓女子騎乘機車欲前往員林，因不熟路況依照導航行駛，誤闖國道3號彰化系統路段，國道七隊據報派員趕往現場引導下國道並依法舉發，目擊民眾將畫面上傳網路，引發網友熱議，網友誤稱「阿北是在哈囉？」

國道公路警察局第七公路警察大隊指出，昨晚8時38分接獲民眾報案，有機車騎上國道3號，分隊立即派員前往查處，確認30歲曹女誤闖國道，曹女從彰化市騎車外出，因對路況不熟，誤信導航指引而進入國道路段，警方到場後立即引導其安全離開。

廣告 廣告

國七大隊提醒，用路人行經高速公路匝道口時，務必留意相關指示牌及禁制標誌，避免誤闖釀成危險。依《道路交通管理處罰條例》第33條第4項規定，機車騎士誤闖國道高速公路，將處新台幣3,000元以上、6,000元以下罰鍰。

女子騎機車困在國道匝道畫面被上傳網路，網友留言「大晚上的，阿北是在哈囉」、「以為那個人是阿北」，不料竟是30歲的女子，意外引發熱議。國道警察提醒，民眾切勿完全依賴導航，行車前應多加確認路線，確保自身與他人安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

抗議常客連2天北車旁天橋鬧輕生！警消救回後強制送醫

長照悲劇！7旬翁推罕病妻墜14樓慘死 法官輕判2年6月