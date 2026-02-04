▲彰化好德協會集民間力量，將愛的能量發送給福興、秀水獨居長者。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆春節將至，氣溫驟降，為讓弱勢長者度過溫暖新年，彰化縣好德做工行善團協會於昨（3 ）日發起「歲末年關獨居長者寒冬送暖活動」。由現任理事長許書添與榮譽理事長（福興鄉長）蔣煙燈帶領，集結各界善心企業提供的豐富物資，深入福興鄉與秀水鄉，親手將愛心送達約 180位獨居長者手中。

現任理事長許書添表示，好德行善團長期在地經營，始終站在第一線關懷弱勢。高齡化社會中，獨居長者的處境更需社會關注。今年特別擴大連結社會資源，希望透過這份「善的循環」，不僅在物質上提供幫助，更在心靈上給予長輩支持，讓社會安全網更加牢固與寬廣 。

榮譽理事長蔣煙燈則強調，每逢年關，民生物價波動常造成弱勢家戶壓力 。非常感謝本次多家在地企業與善心人士慷慨解囊、共襄盛舉，讓活動得以圓滿執行。本次捐贈單位與物資包含：天一藥廠：捐贈價值20萬元的營養品，守護長輩健康。久連預拌混凝土有限公司：捐贈價值18萬元的喜美超市禮券，方便長輩採買。胡福田董事長：捐贈180箱泡麵。玉珍齋黃一彬董事長：捐贈180盒精緻禮盒，增添年節喜氣。

彰化縣好德做工行善團協會成立以來，始終秉持服務鄉里的初衷，無論是生活物資發放、急難救助，或是為弱勢家戶進行房屋修繕工程，皆不遺餘力 。協會期盼藉由每年的歲末送暖活動，號召更多人加入行善行列，讓這份溫暖的循環在彰化各處延續下去 。