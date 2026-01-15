彰化妹控親姊學宮鬥劇「甄嬛傳」派貓當武器騷擾 狀告法院下場曝

記者潘靚緯／彰化報導

彰化一位妹妹控告親姊姊利用貓來騷擾她，違反保護令，法官最終判決無罪。（圖／翻攝Google Map）

彰化縣一對年約30歲的親姊妹，雖同住屋簷下卻長期失和，兩人形同陌路，去年3月間因兩人發生衝突、扭打，妹妹憤而到警局申請保護令，要求姊姊不得以任何理由接近騷擾她，不料保護令通過後數天，姊姊飼養的貓多次跑到妹妹用的廁所便溺，妹妹認為姊姊在模仿宮鬥劇「後宮甄嬛傳」的情節，利用貓刻來意騷擾，於是到警局提告，姊姊因此遭起訴。

根據判決書內容，這對姊妹同住在一起，卻長達10多年未交談，若有事情要溝通，都透過媽媽傳話，去年3月間兩人因故發生爭執、雙方扭打，妹妹29日到警局聲請保護令，要求姊姊不得對她實施身體、精神或經濟上之騷擾、脅迫或其他不法侵害之行為。

妹妹指控，在保護令生效後，31日清晨5時、11時、12時，姊姊飼養的貓進入她的廁所便溺，先是透過媽媽警告姊姊，接著在廁所門裝置防蚊紗門，不料4月6日、12日又在廁所發現貓糞便與尿液，妹妹認為，姊姊就是利用「宮鬥劇」的手法，用貓當武器，刻意讓無辜的貓來「騷擾」她的生活，已違反保護令，憤而提告。姊姊否認刻意騷擾之事，稱自己不會那麼「齷齪」，有放貓砂在一樓，不知貓為何跑到2樓便溺，也無法控制貓的行動。

案經彰化地院審理，法官認為姊姊並無主觀之騷擾犯意，妹妹因貓便溺感到不快，但客觀上姊姊飼養貓的方式，並不會製造使人心生畏怖之情境，因此判決無罪。法官指出，家庭暴力防治法所稱騷擾，是只任何打擾、警告、嘲弄或辱罵他人之言語、動作或製造使人心生畏怖情境之行為，是用來保護處於家暴危險中之被害人免受家暴行為之侵害，而非取得保護令後，就取得自己無法接受他方之言行時，即認為他方之言行構成「騷擾」。

