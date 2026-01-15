彰化姊弟之爭落幕？謝典林證實：父親協調中

國民黨下屆彰化縣長提名備受關注，立委謝衣鳯與議長謝典林的動向成為焦點。謝典林於今（15）日代替謝衣鳳出席家族基金會年菜捐贈活動時透露，關於兩人未來的政治生涯規劃，父親謝新隆目前正在進行協調。他表示，最終結果預計在幾天後就會有明確答案，至於他個人的動向，應該會面臨擇一的局面。

彰化縣議長謝典林。（圖／中天新聞）

謝衣鳯與謝典林原先都傳出有意角逐縣長寶座。謝衣鳯曾在6日指出，國民黨前後任主席朱立倫與鄭麗文均表達希望她參選的意願，並相信弟弟會做出最佳選擇；同日晚間謝典林則突然表態不選縣長。針對外界揣測姊弟倆因選舉產生心結且互動冷淡，謝典林予以否認，強調雙方僅會為了孩子的教養問題發生爭執。

謝衣鳯長期以祖父母謝言信、謝林玉鶯文教基金會的名義，低調捐贈年菜給彰化家扶中心，今年已邁入第六年，累積捐贈達1400套。15日的捐贈典禮原定由謝衣鳯親自出席，但她因立法院公務無法返回彰化，臨時改由擔任縣議長的胞弟謝典林代為出席，此舉也間接破除了姊弟關係緊張的傳言。

國民黨立委謝衣鳳。（圖／謝衣鳳臉書）

面對媒體詢問若尋求連任議長，而姊姊參選縣長，恐遭外界批評家族壟斷政治資源。謝典林直言，父親正與姊姊進行協調，近日將有結果。對於未來是繼續從政或轉往籃球協會發展，他語氣保守地表示應是「擇一」。

地方政壇近期傳出，現任彰化縣副議長許原龍積極爭取扶正，且在本屆議員選舉時，已與謝家達成謝典林議長職務僅任至本屆的協議。針對綠營預測謝衣鳯將參選縣長，而謝典林可能參選議員但不爭取議長一事，謝典林回應，自己擔任民代已二十多年，目前傾向維持原狀，若下屆未參選縣議員就會休息，並不擔心未來的路途。

