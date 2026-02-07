彰化姊弟之爭越演越烈 藍議員認「不好處理」揭最壞結局

國民黨立委謝衣鳯（中）。（本報資料照片）

彰化縣議長謝典霖。（資料照／孫英哲攝）

國民黨彰化縣長人選遲未定案，彰化縣議長謝典霖與胞姊、立委謝衣鳯因年底縣長選舉衍生姊弟之爭。對此，國民黨北市議員李柏毅坦言，「不好處理」，並認為如果現在兩人關係鬧得很不好，那麼藍營彰化縣長路接下來應該是斷的機會非常高。

李柏毅5日在《大新聞大爆卦》中表示，彰化真的不好處理，不管是謝衣鳯還是謝典霖，家族在地方深根非常重，必須要講不管最後是不是謝衣鳯委員代表參選，以目前民調來看她的民調在地方上是最高，這是毫無疑問，而謝典霖選議員再選議長也沒問題。

李柏毅續指，當謝衣鳯參選縣長，就會有家天下疑慮，但不找她那要找誰？對政黨而言一定要派出最有能力勝選的人參選，目前狀況只能期待家裡好好溝通；他並認為，不知道到最後是否兩人都可當縣長、議長，「但是問題是，如果現在關係鬧得很不好，至少可以確定接下來縣長路應該是斷了，議長路未必，因為議員層級跟縣長不同，縣長這個位置斷的機會非常高。」

節目另一位來賓、前立委李勝峯則是提醒，記住一件事，有捨才有得，「捨誰難道家裡輕重還不清楚？」

