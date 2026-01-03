彰化婦人參加喪禮突狂問「我為何在這？」 親友疑撞邪醫曝可怕真相

一名老婦人參加親友喪禮時，突然短暫失憶，跳針詢問為何自己在這裡。（示意圖，photoAC）

彰化一位60多歲婦人最近參加親友喪禮，突然在會場上不斷跳針問自己為什麼在現場，親友起初還以為她是哀慟欲絕或是撞邪，緊急送醫才發現大有問題。原來是腦子裡負責記憶的海馬迴中風，才引發這場短暫性全面失憶。醫師提醒這類中風外觀毫無徵兆，極度容易被家人遺漏而耽誤就醫。

突然失憶喪禮結束回神

家屬回想當下狀況，當時阿姨雖然行動自如、對答流暢，但在喪禮的2小時期間，大腦卻像當機一樣，陷入提問輪迴，剛說過的話轉頭就忘。神奇的是，喪禮結束後她就瞬間回神，但對剛才發生的事情完全沒記憶，整個人顯得疲憊不堪。

醫師在海馬迴發現亮點

員榮醫院神經內科醫師陳彥秀透過MRI檢查，在婦人右腦海馬迴發現亮點，證實是中風引起的失憶症。陳彥秀解釋，當人碰到重大壓力或情緒波動太大時，可能會觸發這種病症，讓大腦暫時失去製造新記憶的能力，所以患者才會反覆詢問相同的問題。

中風不一定會臉歪嘴斜

大家常以為中風一定會手腳發軟或臉歪，但海馬迴中風卻完全不照劇本演，很容易被當成心理問題。陳彥秀強調，這雖然是短暫失憶，記憶會慢慢找回來，卻是身體發出的求救信號，如果沒有及時服用抗血小板藥物控制，後續很有可能引發更嚴重的大面積中風。

