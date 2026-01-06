彰化婦人車禍墜3米深溝！卡在樹幹上OHCA骨折

婦人車禍後跌落路旁圳溝，整個人卡在樹上。（圖／東森新聞）





彰化縣大村鄉東美路一處回收場附近，昨（5）日晚間驚傳一起機車墜溝意外。一名年約50歲的婦人，騎乘機車行經此處時，不明原因摔落路旁深達3米的圳溝內，整個人卡在溝內的樹幹上，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）。

這起意外發生在昨（5）日晚間6時22分，地點位於大村鄉東美路近回收場處。消防人員趕抵現場時，發現一名年約50歲的機車女騎士發生車禍後，人摔落路旁深約3米的圳溝中，並卡在溝內的樹幹上動彈不得。由於圳溝深達3米，消防人員評估婦人脫困不易，立即利用71車吊臂及籃式擔架、三角吊帶等器材，協助脫困運送至地面。

婦人被救出時，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）、左小腿開放性骨折，消防立即給予CPR、AED、Lucas及頸圈、長背板固定等救護處置，並送往醫院救治。而整起救援行動共出動消防車2輛、救護車1輛，消防人員6名。詳細事發原因及婦人傷勢仍待警方與院方進一步釐清。

