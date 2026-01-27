彰化婦違規遭攔嗆警「白目」判無罪 上訴二審遭駁回

彰化一名婦人因違規遭警方攔查時嗆罵員警「白目」、「放屁」等語，遭當場逮捕送辦法院一審獲判無罪，檢方不服判決上訴，台中高分院審立後駁回上訴維持原判。

台中高分院。（圖／資料畫面）

判決書指出，婦人於2017年4月21日下午在彰化秀水鄉一處路口，因騎機車紅燈右轉違規遭員警攔下欲開單告發，婦人不僅否認違規還暴怒嗆警「白目」，還說員警「講那什麼瘋話、我聽你在放屁、不會做人」等語，員警勸阻不聽最後將她依侮辱公務員現行犯逮捕送辦。

彰化法院一審判婦人無罪，檢方不服提起上訴，認為婦人經警告仍持續辱罵員警，主觀上顯有妨害公務目的，案經台中高分院審理，法官認為侮辱公務員罪的門檻是「明顯足以干擾公務執行」，但婦人當時只有1人，現場有3名體格精壯男性員警人數上有絕對優勢，被言語嘲諷雖造成不悅但不妨礙公務執行。

廣告 廣告

法官審酌，婦人因認為沒違規被找碴才會將情緒激動罵警，但其言論尚未達侵害國家公務法益的程度，最後駁回檢方上訴，全案無罪定讞；但法官強調判決並不代表鼓勵及贊同民眾謾罵公務人員。

延伸閱讀

不服判決！尹錫悅「妨害公務執行罪」一審判5年 今正式提上訴

桃園女檢吳亞芝洩密案罰俸10月 法務部提上訴求免職

判太輕！割喉案乾兄妹嫌犯判12、11年 高檢署提上訴