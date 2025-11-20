彰化媽祖故事動起來！4本繪本華語、台語有聲書同步上架

1套4本以彰化縣媽祖民俗文化慶典為主題的繪本，今日正式發表，縣長王惠美期許藉由繪本形式讓更多人看見彰化在地文化。（葉靜美攝）

為了讓大眾更認識彰化的「媽祖故事」，彰化縣政府特別邀請在地作家與著名插畫家共同創作繪本，以彰化縣無形文化資產的媽祖民俗文化慶典為主題，出版《婷婷不怕水》、《香火袋的約定》、《大爐不見了！》及《今天會下雨嗎？》等4本繪本，並在今日正式發表，縣長王惠美期許藉由繪本形式讓更多人看見彰化在地文化。

4本繪本分別由作家陳育萱、施養慧、黃祿怡、余益興老師撰寫，插畫家吳欣芸、林一先、知亞、許家畇老師繪製，其中《婷婷不怕水》，以「孩子克服恐懼」為故事主軸，傳達「彰化南瑤宮笨港進香」背後的信念與精神；《香火袋的約定》描述兩位孩子之間跨越隔閡的友情，探討「社頭枋橋頭七十二庄迓媽祖」凝聚不同族群的歷史意義。

《大爐不見了！》則以充滿魔法的友情故事，展現「彰化新港十八庄送大爐」文化活潑的一面；而《今天會下雨嗎？》，則以雲朵的擬人視角，帶領讀者探索「同安寮十二庄請媽祖」的歷史淵源。

王惠美表示，彰化建縣三百年，擁有深厚的歷史及文化底蘊，去年出版3本彰化民俗慶典的台語繪本，帶領民眾認識「花壇白沙坑迎燈排」、「鹿港魯班公宴」及「芳苑海牛採蚵」；縣府今年爭取文化部補助「推動國家語言發展計畫」，出版4本繪本，讓鄉親更了解彰化在地的媽祖故事。

文化局表示，4本繪本附有華語與台語有聲書及電子書，讓民眾透過多元閱讀媒介了解彰化無形文化資產，即日起至今年12月31日，在縣立圖書館、社頭、伸港、福興、埔鹽鄉立圖書館，舉辦繪本故事插畫展，11月22日至30日更舉辦繪本說故事活動，民眾除可上縣立圖書館借閱實體繪本書外，也可在彰化縣文化局官網瀏覽電子書。

