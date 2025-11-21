彰化媽祖祈福文化節熱鬧登場 天門宮270週年、十三媽祖齊聚庇民

2025彰化媽祖祈福文化節熱鬧登場，天門宮270週年、十三媽祖齊聚庇民。圖／彰化縣政府提供





2025「彰化縣媽祖祈福文化節」今（21）日在社頭枋橋頭天門宮盛大揭幕，今年特別具有歷史意義，適逢爐主宮廟天門宮建廟270週年，縣內十三間媽祖宮廟齊聚會香駐蹕，共同以媽祖慈悲精神庇佑鄉里。現場人潮熱絡，王惠美縣長、天門宮主委劉清尊及各宮廟代表皆到場參與，展現彰化深厚的媽祖信仰文化底蘊。

2025彰化媽祖祈福文化節熱鬧登場，天門宮270週年、十三媽祖齊聚庇民。圖／彰化縣政府提供

王縣長表示，今年文化節自今日起連續三天在社頭展開，活動內容豐富多元。駐蹕典禮後，今晚7點於社頭果菜市場，由明華園戲劇總團、孫翠鳳領銜演出經典大戲《紅塵菩提》；明（22）日上午則有十三尊媽祖遶境祈福，陣頭、藝陣齊出，熱鬧非凡。明晚7點在天門宮停車場，邀請走遍全球的「即將成真火舞團」帶來《日出昇龍》演出；後天（23）日晚上則舉行「媽祖祈福晚會」，安排知名歌手演唱並加碼摸彩，歡迎大家踴躍參加。民眾只要在FB或IG依規定分享並標記「彰化縣文化局」，即可獲得限量平安扇，每晚限量300份。

廣告 廣告

王縣長笑稱，今年到社頭參加文化節的「CP值最高」，一次就能參拜十三尊媽祖，祈求心想事成、平安順遂。她也感謝爐主宮及十二間合作宮廟共同推動活動，讓媽祖精神持續發光。社頭鄉長蕭浚二也表示，縣府多年來致力推廣文化節，使社頭能以媽祖文化聞名，希望藉此凝聚地方力量，共促地方繁榮。

2025彰化媽祖祈福文化節熱鬧登場，天門宮270週年、十三媽祖齊聚庇民。圖／彰化縣政府提供

天門宮主委劉清尊指出，今年適逢建宮270週年，特別配合文化節推出文物特展，展出珍貴媽祖文物及老照片，讓民眾更深入認識信仰傳承。文化局則補充，今年也規劃平安符集章、搏聖杯即時抽抽樂、稜轎腳祈運、祈福桌遊、寶貝嘟嘟車、親子體驗、市集展售等精彩活動，極具參與感與教育意義。

此外，文化節期間也與「彰化GO購」活動合作，民眾在社頭消費滿額可多獲抽獎序號，有機會抽中百萬電動車、黃金條塊等好禮，歡迎大家前來祈福、逛市集，也順道走訪彰化美景，感受媽祖文化魅力。

2025彰化媽祖祈福文化節熱鬧登場，天門宮270週年、十三媽祖齊聚庇民。圖／彰化縣政府提供

更多新聞推薦

● 中吉外長聯合聲明稱「台灣是中國的一部分」 外交部嚴正譴責