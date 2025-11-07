彰化媽祖祈福文化節 13尊媽祖會師

彰化縣媽祖祈福文化節將於21日起一連3天於社頭枋橋頭天門宮登場，縣長王惠美等人邀請民眾共襄盛舉。（葉靜美攝）

一年一度的「彰化縣媽祖祈福文化節」將在21日於社頭枋橋頭天門宮登場，縣內13間宮廟的13尊媽祖將齊聚天門宮，民眾除可一次參拜13尊媽祖祈福外，文化節也安排一連3天的系列活動。縣長王惠美說，今年活動有天門宮建宮270周年文物特展、集章換紀念禮、大型桌遊一起玩及媽祖祈福晚會等4大亮點，邀請民眾共襄盛舉。

彰化縣媽祖祈福文化節今年爐主宮廟為社頭枋橋頭天門宮，除天門宮媽祖外，田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、王功福海宮、芳苑普天宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、溪湖福安宮等宮廟媽祖都將在活動期間齊聚天門宮，民眾可以在活動期間，一次參拜13尊媽祖。

廣告 廣告

王惠美表示，今年媽祖祈福文化節活動有4大亮點，第一為適逢枋橋頭天門宮建宮270周年，結合「2025彰化縣媽祖祈福文化節」舉辦文物特展，其中有泥塑千里眼及順風耳手拿元寶非常少見，很適合學校來此戶外教學；第二是特別規畫13間宮廟平安符集章活動，可手機數位集章或索取紙本集章，集滿5枚即可在社頭枋橋頭天門宮兌換紀念禮。

第三亮點是活動期間先後安排明華園戲劇總團的經典歌仔戲演出，還有即將成真火舞團的國際表演以及媽祖祈福晚會邀請歌星演唱及摸彩，活動相當精彩；第四亮點有祈福走透透─大型桌遊一起玩，透過骰子六面象徵「愛情」、「健康」、「學業」、「事業」、「財富」、「友情」前進各宮廟，優勝者可獲得限量媽祖文創品。

王惠美及社頭鄉長蕭浚二、枋橋頭天門宮主委劉清尊等人7日為「彰化縣媽祖祈福文化節」活動宣傳，共同邀請民眾參與。王惠美指出，13間宮廟齊心努力，把媽祖的宗教信仰文化與在地產業串聯，讓民眾在感受媽祖宗教文化的同時，也能了解彰化豐富的在地特色與產業，彰化縣媽祖祈福文化節每年越來越精彩，歡迎大家共襄盛舉。