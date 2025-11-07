彰化媽祖祈福文化節 13尊媽祖會師
一年一度的「彰化縣媽祖祈福文化節」將在21日於社頭枋橋頭天門宮登場，縣內13間宮廟的13尊媽祖將齊聚天門宮，民眾除可一次參拜13尊媽祖祈福外，文化節也安排一連3天的系列活動。縣長王惠美說，今年活動有天門宮建宮270周年文物特展、集章換紀念禮、大型桌遊一起玩及媽祖祈福晚會等4大亮點，邀請民眾共襄盛舉。
彰化縣媽祖祈福文化節今年爐主宮廟為社頭枋橋頭天門宮，除天門宮媽祖外，田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、王功福海宮、芳苑普天宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、溪湖福安宮等宮廟媽祖都將在活動期間齊聚天門宮，民眾可以在活動期間，一次參拜13尊媽祖。
王惠美表示，今年媽祖祈福文化節活動有4大亮點，第一為適逢枋橋頭天門宮建宮270周年，結合「2025彰化縣媽祖祈福文化節」舉辦文物特展，其中有泥塑千里眼及順風耳手拿元寶非常少見，很適合學校來此戶外教學；第二是特別規畫13間宮廟平安符集章活動，可手機數位集章或索取紙本集章，集滿5枚即可在社頭枋橋頭天門宮兌換紀念禮。
第三亮點是活動期間先後安排明華園戲劇總團的經典歌仔戲演出，還有即將成真火舞團的國際表演以及媽祖祈福晚會邀請歌星演唱及摸彩，活動相當精彩；第四亮點有祈福走透透─大型桌遊一起玩，透過骰子六面象徵「愛情」、「健康」、「學業」、「事業」、「財富」、「友情」前進各宮廟，優勝者可獲得限量媽祖文創品。
王惠美及社頭鄉長蕭浚二、枋橋頭天門宮主委劉清尊等人7日為「彰化縣媽祖祈福文化節」活動宣傳，共同邀請民眾參與。王惠美指出，13間宮廟齊心努力，把媽祖的宗教信仰文化與在地產業串聯，讓民眾在感受媽祖宗教文化的同時，也能了解彰化豐富的在地特色與產業，彰化縣媽祖祈福文化節每年越來越精彩，歡迎大家共襄盛舉。
其他人也在看
2025彰縣媽祖祈福文化節 11∕21至23日盛大登場
「二0二五彰化縣媽祖祈福文化節」今（七）日上午於社頭枋橋頭天門宮舉行活動宣傳記者會，縣長王惠美、社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊及縣內十二間宮廟代表出席，宣告活動即將展開。王縣長表示，一年一度的宗教盛事媽祖祈福文化節，今年由社頭枋橋頭天門宮擔任爐主宮廟，活動時間自十一月二十一至二十三日，一連三天共十三尊媽祖齊聚枋橋頭天門宮，一次就能向十三尊媽祖祈願國泰民安、護佑地方平安。王縣長表示，今年活動有四大亮點，第一適逢枋橋頭天門宮建宮二七0週年，結合媽祖祈福文化節舉辦文物特展，這裡展出的泥塑千里眼及順風耳手拿元寶，相當少見，適合做為學校戶外教學的地點。第二為規劃十三間宮廟平安符集章活動，可用手機數位集章或索取紙本集章，集滿五枚即可在枋橋頭天門宮兌換紀念禮。第三活動期間先後安排明華園戲劇 ...台灣新生報 ・ 1 天前
彰化縣勞工處連辦2場藝漾市集
彰化縣勞工處，為了提供給「職業訓練」結訓的創業學員、具身心障礙身分的創業者以及各工會自營作業者，擁有多元的商品行銷管道，8日起，一連2週的週休假期，將盛大舉辦2場次戶外型「美好彰化～藝漾市集」活動，希中廣新聞網 ・ 1 天前
兆豐捐彰化首座「理財愛的書庫」 助孩子從小扎根理財觀念
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】全台第四、彰化首座「理財愛的書庫」今（7）日在永興國小揭牌，縣長王惠 […]觀傳媒 ・ 1 天前
苗栗肉品市場交易熱絡 拍賣均價創近期新高
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】非洲豬瘟中央災害應變中心昨（6）日開放活體豬運送後，苗栗肉品市場今（7）日互傳媒 ・ 1 天前
國衛院科普活動苗栗登場 邀學子變身特務闖關
（中央社記者魯鋼駿苗栗縣7日電）國家衛生研究院今天在苗栗縣舉辦「特務X計畫-不可能的醫任務」科普嘉年華，將院區打造成特務基地，近千名師生透過闖關探索醫學奧祕，激發對健康科學的興趣。中央社 ・ 1 天前
中職／林承飛確定不提自由球員 副領隊透露雙方將簽下3年續約
樂天桃猿林承飛在今年獲得自由球員權利，他也在7日確定不行使自由球員，據了解林承飛將會和桃猿簽下3年複數年合約，而副領隊礒江厚綺透露，雙方已經達成3年合約複數年合約協議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 21 小時前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，...聯合新聞網 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 11 小時前
檢方查扣台灣太子豪車 和平大苑管委會竟稱「我們是豪宅」拒絕還通報凃又文
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。其中，負責管理和平大苑豪宅的台灣太子員工凃又文，在專案小組要上門清查停放在地下停車場的豪車時，自和平大苑管委會通風報信得知消息後，立即向上反應，讓集團連夜將7輛豪車開往他處藏匿，另外將4輛過戶給車商，但檢方聲押凃女卻被法院裁定30萬元交保，北檢不服最快在下週一(11/10)提起抗告。太報 ・ 1 天前
太子集團在台洗錢45億 在台主嫌王昱棠等3人羈押禁見
社會中心／綜合報導從事跨國詐欺、博弈的柬埔寨〝太子集團〞，將觸角伸進台灣，大量購買豪宅、豪車來洗錢，光是台北市的和平大苑就有11戶，超跑也有26輛，總價值高達45億，集團在台主嫌王昱棠、辜淑雯、李守禮都遭到羈押禁見，而警方攻堅太子集團豪奢據點的畫面也曝光。民視 ・ 1 天前
家寧媽告Andy加重誹謗！過期限沒提再議 不起訴確定
網紅「Andy老師」王崇睿和「家寧」張家寧分手後，爆出一連串商標權等糾紛，家寧的母親曾淑惠日前對Andy提告加重誹謗、違反個人資料保護法等罪，新北地檢署偵辦後，認罪嫌不足給予Andy不起訴處分，因家寧母親未提再議，期限已到，全案不起訴確定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前