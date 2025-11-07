彰化媽祖祈福文化節 13尊媽祖齊聚社頭天門宮

【記者林玉芬/彰化報導】「2025彰化縣媽祖祈福文化節」11月21-23日於社頭鄉枋橋頭天門宮登場。7日舉行活動宣傳記者會，縣長王惠美、社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊及縣內12間宮廟代表出席，宣告活動即將展開。



王惠美表示，年度宗教盛事媽祖祈福文化節，今年由社頭枋橋頭天門宮擔任爐主宮廟，11月21至23日一連3天，共13尊媽祖齊聚枋橋頭天門宮，一次就能向13尊媽祖祈願國泰民安、護佑地方平安。

王惠美表示，今年活動有四大亮點，第一適逢枋橋頭天門宮建宮270週年，結合媽祖祈福文化節舉辦文物特展，展出泥塑千里眼及順風耳手拿元寶，相當少見，適合做為學校戶外教學的地點。第二為規劃13間宮廟平安符集章活動，可用手機數位集章或索取紙本集章，集滿5枚即可在枋橋頭天門宮兌換紀念禮。第三活動期間先後安排明華園戲劇總團的歌仔戲演出、即將成真火舞團的國際表演以及媽祖祈福晚會邀請歌星演唱與摸彩。第四是祈福走透透-大型桌遊一起玩，骰子6面為愛情、健康、學業、事業、財富、友情，前進各宮廟，優勝者可獲得限量媽祖文創品。

文化局表示，活動期間除了可以一次拜13尊媽祖，獲得加倍神力庇佑，還有媽祖聯合繞境、博聖杯即時抽抽樂、稜轎腳擲筊求好運、公益串聯愛綿延、產業市集等精彩活動，歡迎大家蒞臨彰化體驗精采的宗教文化及無限魅力