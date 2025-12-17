彰化媽29歲「生到第六胎」獲8萬津貼 芭樂農夫曝心聲

在彰化，一位29歲的周媽媽與芭樂農夫結婚12年後，近期喜迎第六胎男寶寶，創下令人驚嘆的生育紀錄。這對夫妻育有3男2女，大兒子已就讀小學六年級，與剛出生的小弟弟年齡相差12歲。為表彰這個家庭對提升生育率的貢獻，當地鄉公所特別送上3萬6000元補助金，鄉長更加碼贈送2萬元，加上縣府的3萬元補助，共計8萬6000元作為祝賀。

彰化媽29歲「生到第六胎」獲8萬補助 芭樂農夫曝心聲。(圖／TVBS)

在溫馨的家庭畫面中，周媽媽懷抱著剛出生的嬰兒，哥哥們親切地靠近，親吻著剛出生的弟弟，眼神中流露出滿滿的愛意。這位周媽媽嫁給彰化溪州鄉一位37歲的王姓芭樂農夫，兩人的大兒子目前就讀小學六年級，之後幾乎平均一年就生一胎。當被問及為何有勇氣生到第六胎時，王家人表示是「順其自然」，並強調「小孩要跟我們，就是負責任」。不過，他們表示目前沒有計劃再生育更多孩子。

王家人感謝醫護人員的協助，特別提到六個孩子都是在同一家醫院出生，感謝院長和護士們的幫忙。根據彰化縣府今年1月至12月17日的統計數據，全縣生6胎的有11名母親，更有2名母親生了高達8胎，展現出驚人的生育力。

彰化媽生6胎領8萬 12歲哥親吻剛出生弟。(圖／TVBS)

從全台灣的角度來看，民國113年的統計顯示，生5胎的母親中，20至29歲有158人，30至34歲有254人，35至39歲有277人，後兩個年齡區間的母親數量最多，全台共有859位五胎媽媽。皓生醫院院長蔡宗冀表示，現在全國的生育率每個家庭平均只有0.8到0.9個小孩，而王家一個家庭就肩負了社會上7倍的生育責任，他強調沒有新生命，就不會有文明延續。

彰化夫妻「平均一年一胎」 生育率７倍貢獻。(圖／TVBS)

王家人開心迎接第六胎小兒子的到來，也為長期低迷的台灣生育率帶來一絲希望。這個家庭的故事不僅是個人選擇的體現，也反映了在台灣生育率不斷下降的社會背景下，每一個新生命都顯得格外珍貴。

