彰化孔子廟建廟300周年慶活動6/13登場
【記者 廖美雅／彰化 報導】為迎接彰化孔子廟建廟300周年，彰化縣政府於今(9)日舉辦宣傳記者會，由彰化縣長王惠美主持，宣告將於6月13日下午在彰化孔子廟盛大舉辦「2026彰化詩歌節暨彰化孔子廟建廟300周年紀念活動」今年詩歌節以「古今交響・詩派對」為主題，融合詩歌、藝術、古蹟、教育、生活美學與數位科技。活動包含詩歌吟唱、音樂與舞蹈演出，引領文化走入民眾的日常生活。
▲縣長王惠美表示，彰化孔子廟不僅是重要文化資產，更承載彰化300年的歷史記憶與人文精神。（記者廖美雅拍攝）
活動最大亮點是活動當日(6/13)起至6月30日下載「彰化孔子廟及周邊文化景點數位導覽系統APP」及完成闖關活動即可兌換精美好禮「可愛動物造型擦手巾」及「彰邑散策文青後背包」。此導覽系統APP導入XR延展實境技術，串聯孔子廟及周邊文化景點，融合文化導覽、觀光推廣與互動解謎體驗，讓民眾透過行動裝置即可探索古蹟故事與歷史場景，打造全新的智慧文化旅遊體驗。
▲導覽系統APP導入XR延展實境技術，串聯孔子廟及周邊文化景點，融合文化導覽、觀光推廣與互動解謎體驗。
文化局表示，活動當天將邀集詩社、學校、文學家、音樂人及小文青輪番演出，以吟唱、音樂、舞蹈與詩詞交織古今對話的文化饗宴；「詩詞闖關－詩路挑戰大進擊」則設計「叫我組詩爺」等創意關卡，讓民眾穿梭孔廟古蹟空間，在趣味互動中感受詩詞魅力。完成8道關卡即可參加超過900份獎品摸彩活動，還有充滿文創與生活美學氛圍的「詩光好市集」。
今年也推出「儒風三百・經典同行」論語經典會考，邀請學子挑戰《論語》口試接龍，只要完成指定題數即可獲頒獎狀及精美紀念好禮，獎品內容包含側背包、野餐墊、彰化孔子廟立體卡片及孔子廟榕樹紀念鑰匙圈等富有文化意象與紀念價值的特色贈品。另有專業導覽老師帶領的「彰化孔子廟文化資產導覽解說」，帶領民眾深入認識孔子廟300年的歷史風華與儒學文化底蘊。
▲文創好禮。
現場將同步展出充滿生活美學氛圍的「風中之詩－行走之間，與詩相遇的戶外詩意展」，以及「三百風華・藝繪孔子廟」寫生比賽15件優勝得獎作品展，展期自6月13日起至6月30日。更多活動詳情查詢：https://reurl.cc/V2Rx2y
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