彰化孕婦回家遭惡犬追咬！嚇到差點摔車氣喊：被追10多次…動防所要抓了

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記者吳泊萱／彰化報導

彰化縣近期犬隻追逐、傷人事件頻傳！3月初，和美鎮太平路一帶出現15隻遊蕩犬追咬路過人車，引起地方關注。結果昨日（13日），一名25歲孕婦騎車返家途中，遭民宅衝出的犬隻狂吠追咬，差點嚇到摔車。縣議員賴清美接獲陳情，了解後發現該惡犬已有10多次追咬紀錄，痛批「實在太離譜」。彰化動防所表示，根據影片確認犬隻確實有追人事實，將對飼主開罰並派員稽查，避免再有路過民眾受害。

彰化和美鎮太平路之前曾出現猛犬軍團追咬路過人車，附近居民人心惶惶。（圖／議員賴清美提供）

議員賴清美近日接獲一名25歲孕婦陳情，孕婦表示自己每天回家都會經過和美鎮嘉佃路，但路上一戶民宅養了2隻狗卻沒有栓好，導致她每次路過都會被犬隻狂吠追咬，至少已被追咬10多次。

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昨日（13日）返家時，民宅的犬隻再度衝出狂吠，害她嚇得放聲尖叫還差點摔車。孕婦擔心腹中的孩子有三長兩短，憤而向議員陳情，並表示她的母親及朋友路過該地點也都曾被犬隻追咬過。

賴清美指出，之前和美鎮太平路曾出現約15隻遊蕩犬組成的「猛犬軍團」，2個多月發生至少10起追咬意外，一名婦人因此摔車受傷，事後動防所查出該遊蕩犬是附近住戶飼養，已依動保法對飼主開罰，並抓回肇事犬隻。怎料時隔1個月，和美鎮又出現追咬事件，讓她痛批「實在太離譜」。

彰化動物防疫所所長董孟治表示，根據民眾提供影片確認該犬隻確實有追人事實，飼主疏縱犬隻，將依《動物保護法》第20條規定，處3000元至1萬5000元罰鍰。另外，動防所將於今日派員到場稽查，避免追咬事件再發生。



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