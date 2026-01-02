彰化孝子郵差遭路樹壓死！母痛哭控訴：只國賠146萬

彰化芬園鄉的49歲郵差孫姓男子在2024年4月26日執勤時，不幸遭到倒塌的路樹壓死。他的80歲母親隨後向交通部公路局提出國賠訴訟，要求321萬元賠償。台中地院最終判決公路局需賠償146萬2808元，這一金額令孫母感到非常不滿，並表示「真的太少了」。她在接受訪問時淚流滿面，認為兒子的死是冤屈，並計劃與子女討論是否上訴。

彰化芬園鄉的49歲郵差孫姓男子在2024年4月26日執勤時，不幸遭到倒塌的路樹壓死。（資料圖／翻攝畫面）

根據法院的判決，法官指出當天的風雨並非樹木倒塌的主要原因，問題在於樹木的根基不穩，公路局未能及時發現並處理這一隱患，顯示出管理上的疏失。公路局曾辯稱郵差在雨天執勤存在過失，但法院駁回了這一說法，認為郵差的工作是職責所在，應受到保護。

孫母認為兒子死得冤屈，計劃與子女討論是否上訴。（圖／翻攝畫面）

孫母回憶起兒子生前的點滴，感慨萬千，並希望能夠在夢中見到他。她提到，146萬的賠償金額與她所要求的321萬元相去甚遠，讓她感到心痛不已。她的兒子在郵局工作了25年，以孝順著稱，離世前一天還特別叮囑母親不要隨便出門，卻不料第二天就發生了不幸。

孫母回憶起兒子生前的點滴，感慨萬千，並希望能夠在夢中見到他。（圖／翻攝畫面）

孫姓郵差的告別式，同仁們列隊送他最後一程。（資料圖／翻攝畫面）

