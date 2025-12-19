彰化學子全國、國際賽事捷報頻傳 縣府表揚績優師生

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣學生近期在國內外賽事中屢創佳績，從桌球、自由車、羽球、足球到棒球，再到語文競賽，都展現了文武雙全的實力。今（19）日，彰化縣政府於大中華國際美食館舉辦「全國賽事績優學校表揚餐會」，縣長王惠美表揚135位師生，感謝校長、教練及同學辛勤備戰，為彰化縣贏得榮譽。

彰化縣學生近期在國內外體育與語文競賽中表現優異，縣府今日舉辦表揚餐會，肯定135位師生辛勤努力。（縣政府提供）

王惠美表示，彰化的孩子們不僅在運動賽事表現亮眼，也在語文競賽中展現深厚實力。彰德國中羅允呈同學除了先前在泰國拿下兩項冠軍，今年赴澳洲參加「2025昆士蘭桌球公開賽」，勇奪五項冠軍，展現大將風範。田中高中與大村國中在「全國自由車場地錦標賽」中共摘下9金6銀1銅，其中田中高中游佩璇同學個人獨得3金1銀，令人印象深刻。

此外，田中國小與南郭國小在「全國國小盃羽球錦標賽」分別奪得第1名和第3名，永靖國小女子足球隊則首次在全國學童盃中勇奪五、六年級組雙殿軍；彰化藝術高中棒球隊在黑豹旗全國高中棒球大賽中，從全國200多隊中脫穎而出，勇奪第8名。語文競賽方面，彰化選手也取得全國17項特優，展現彰化300年深厚文化底蘊。

王惠美指出，縣府投入逾6,550萬元，完成33所校園圖書館優化及34所社區共讀站，打造舒適雙語閱讀環境；同時改善運動環境與體育設備，並提供培訓計畫及獎助金，讓優秀選手能安心留在彰化就學與訓練，提升專業實力，為彰化與台灣爭光。

參與賽事的學生們也分享心情。羅允呈表示，澳洲昆士蘭公開賽期間緊張且連打數十場比賽非常疲憊，但最終能奪得五冠，感到非常開心。游佩璇則說，參加自由車全國少年錦標賽時，上場前雖緊張，但在教練與校長的鼓勵下順利奪牌。林子瑋分享從國小開始參加語文競賽，從台語轉到客語，最終在全國客語演說社會組榮獲特優，感謝師長與縣府栽培。

教育處表示，今日餐會除了慶祝佳績，也是一場充滿感謝的「感恩宴」，慰勞師生的辛勞，並向每位「彰化之光」表達最高敬意。