彰化學校午餐廚餘回收亂象橫生 教師憂湯汁流入排水溝成「臭學校」

彰化縣學校午餐廚餘回收交給清潔隊處理，下午1點過後團膳業者餐車陸續到清潔隊，學校老師陪同，清潔隊人員當場查驗。記者簡慧珍／攝影

中央訂出禁止廚餘餵豬落日條款，彰化縣學校本周起由當地清潔隊到校清運或團膳廠商載到清潔隊回收，因團膳廠商載運須有學校人員陪同，輪值的老師怨言四起，有的拒絕「出差」，校長只能押車到清潔隊，縣政府今下午召集國中小校長開會希望終結亂象。

團膳業者跨鄉鎮市承包學校午餐，為防止學校午餐廚餘跨鄉鎮市回收或被混入非學校廚餘，彰化縣環保局與各鄉鎮市清潔隊協議，團膳廠商運送學校午餐廚餘到清潔隊，至於自辦午餐的學校不但有熟廚餘還有生廚餘，徒增老師困擾，後來想出把生廚餘煮熟放進熟廚餘的變通方式，一併交給午餐食材供應商處理的變通方法。

廣告 廣告

團膳廠商和午餐食材供應商運學校廚餘到清潔隊，應有學校人員陪同和檢具證明文件，教育處應允給予押車老師公假，仍引爆老師怨言，有的拒絕押送午餐廚餘，改由校長親自陪同到清潔隊。昨各清潔隊忙到下午快3點，今第二天流程較順暢，約提前15分鐘結束回收作業。

學校午餐廚餘交給當地清潔隊回收，當初協調會議的參加對象沒學校，被學校行政和教師詬病是現今亂象橫生的主因，縣政府亡羊補牢今下午召集國中小學校長開會，原則上自下周起採各校廚餘秤重，出具證明文件給團膳廠商，老師不必押車到清潔隊。

學校人員指出，縣政府「頭痛醫頭，腳痛醫腳。」昨有學校在校內集中回收午餐廚餘，倒進廚餘桶前瀝乾湯汁時難免流出，學生清洗地面忙半天，又學校沒汙水防制設備，都排入雨水下水道，像現在乾季油汙乾了「卡」溝底，時日一久必定發臭變成「臭學校」。

學校人員表示，台中市政府規定團膳廠商、食材供應商回收學校午餐廚餘，都送到清潔隊瀝乾湯汁後處理，彰化縣為了防弊要求教師押車，允許給公假的代課費用由縣政府埋單，若能參考台中市作法，國小、國中代課費用支付廚餘處理費綽綽有餘，又不會造成校園亂排廚餘湯汁汙水，一舉多得。

【看原文連結】

更多udn報導

青森7.5強震！台旅客1動作日網讚貼心

昔「五虎將」男星顏值大崩壞！落魄畫面曝光

醫大生遭酒駕撞死 體育主播穿兒衣出庭淚訴

日本故鄉稅回贈品出奇招 滷肉飯造型靴黏八角