彰化學生騎電輔車「雙載沒戴帽」 熱心男勸導

彰化市光復路近期發生一起學生違規騎乘電輔車事件，引發網路社群關注。有民眾透過行車紀錄器拍下，幾名學生騎著電輔車不僅違規雙載、跨越槽化線，甚至騎上人行道，且兩人皆未配戴安全帽。雖然一度有熱心騎士上前勸導，但學生在戴上安全帽不到1分鐘後隨即脫下，危險行徑全被錄下。



根據曝光的行車紀錄器畫面顯示，這幾名學生當時騎乘電輔車雙載行經彰化市光復路段，過程中無視交通規則，任意跨越槽化線並行駛於人行道上。一名路過的機車騎士見狀，擔心學生安危，隨即靠近提醒他們應配戴安全帽。

令人錯愕的是，學生雖然在聽聞勸導當下配合戴上安全帽，但車輛行駛至下一個路口、僅僅不到1分鐘的時間，就立刻將安全帽脫下掛回車上。整段過程被後方民眾全程目擊並上傳至網路，引發網友熱烈討論。不少網友留言批評，認為學生應該感謝陌生人的善意提醒，而不應只是為了應付勸導而「演戲」，畢竟戴安全帽是為了自身的安全。



此事件也引發民眾對於電輔車（微型電動二輪車）相關法規的討論。針對外界疑惑電輔車是否需配戴安全帽及相關規範，依據現行法規，該類車輛須掛牌才可上路，且騎乘者須年滿14歲；此外，電輔車嚴格禁止雙載，違者可處新台幣300元至600元罰鍰。警方也呼籲民眾應遵守交通規則，以確保行車安全。

