彰化守護校園食安 落實「防疫優先 營養不減」

【記者林玉芬彰化報導】受非洲豬瘟影響，15天禁宰禁運政策，致餐食安排大受影響，縣長王惠美29日到彰化市泰和國小訪視學校午餐，關心食材來源、備餐管理與防疫措施。縣府已全面啟動校園午餐食安防護機制，秉持「防疫優先、營養不減」原則，確保每份午餐都「營養、安全、安心」。



王惠美表示，今天視察學校中央廚房，關心孩子的食物營養，縣府積極落實4項食安防護措施，一、落實食材把關，學校豬肉食材均須檢附國產可溯源證明；二、強化營養審查，各校與廠商溝通調整菜單，由縣府營養師團隊審查確認，兼顧均衡營養與供餐穩定；三、推廣惜食減廢，確保「惜食不剩食」，合理備餐，減少廚餘，並維持委託原廚餘處理業者，督導其確實依環保政策處理，避免防疫風險；四、加強宣導邊境管制，提醒師生出入國境嚴禁攜帶肉品或其製品入境，確保豬隻穩定，共同防堵疫情，守護校園安全。

教育處指出，泰和國小中央廚房午餐備餐流程嚴謹順暢，現場展示CAS冷凍豬肉來源證明與萊克多巴胺檢測試劑，充分展現學校從產地到餐桌的食安管理精神。

目前縣內約9萬學生參加營養午餐，縣府團隊將持續配合中央防疫規範滾動修正午餐供應政策，同時加強對教職員生與家長的防疫及飲食教育宣導，兼顧防疫、食安與社會關懷。非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，經合法檢驗與標示的豬肉可安心食用，請家長與民眾放心選購、無須恐慌。縣府將與學校攜手守護校園食安，讓學童每天都能安心用餐、健康成長。