彰化客製沙發訂製床墊推薦及各式櫃體預訂

【商家指南推廣專題】

圖片由瞇一下沙發與床提供

近年來，耐用、好坐並能長久使用的特點，成為許多消費者挑選家具時最在意的條件。「瞇一下沙發與床」憑藉踏實的手工技藝與以人為本的設計理念，成為備受注目的彰化客製沙發訂製床墊推薦品牌，他們細膩的櫃體預訂服務，也貼合了生活需求。

瞇一下沙發與床創辦人在居家產業耕耘多年，在二手家具產業常看見外表完好，卻使用短短幾年就因不耐用而被迫丟棄的家具，這種浪費促使他不斷思考：「家具為什麼不能更耐用？」而彰化務實的生活環境，也讓創辦人相信，家具的重點在於結構穩固、坐臥舒適，能提供安心的依靠，於是2022年，他創立彰化客製沙發訂製床墊推薦品牌，希望用扎實工法延續家具的價值。

廣告 廣告

「瞇一下」這個名字，來自創辦人心中的溫暖畫面，他認為，回到家把一天的壓力放下，在沙發上閉眼「瞇一下」那瞬間的放鬆，就是家的意義，因此致力以不追求浮華的態度，打造能承托身體與心的家具。品牌的每張沙發皆由台灣師傅手工製作，並使用堅固實木骨架搭配高密度泡棉支撐，骨架、泡棉、尺寸、布料、支撐度，都能客製調整，避免久坐疲累的問題，也延長家具壽命。

製作床墊時，瞇一下會依據不同睡眠習慣選擇不同線徑、彈簧數量與排列方式，使躺下的每個部位都能被精準支撐。品牌甚至推出創新的「合併床」概念，夫妻能各自選擇適合的軟硬度，不必互相妥協，以對的床墊替身體找回安穩的睡眠。

除了沙發與床墊，瞇一下也提供多款的櫃體預訂服務，包含玄關櫃、電視櫃、收納櫃、床頭櫃、展示櫃等。品牌會依照空間動線、美感需求與使用習慣進行規劃，協助客戶打造兼具實用性與整體風格的居家空間，因此獲得彰化客製沙發訂製床墊推薦口碑。

另外，品牌提供到府丈量服務，親自了解動線、採光、收納習慣等細節，確保成品貼合日常使用，因而吸引不少設計師與裝修公司將瞇一下納入彰化客製沙發訂製床墊推薦名單。

三年來，瞇一下堅持台灣製造，重視工藝與品質，不因成本壓力犧牲材料，期望當人們坐下、躺下都能感受到「這就是家」的踏實感，他們的服務範圍遍及北、中、南各地，若您正尋找兼具工藝、美感與耐用度的家具或櫃體預訂，並希望找到了解您生活的客製服務，「瞇一下沙發與床」便是值得信賴的選擇。想獲得更多彰化客製沙發訂製床墊推薦品牌資訊，不妨親自踏入門市或線上諮詢，感受那份回家就能安心「瞇一下」的溫暖。

更多彰化客製沙發訂製床墊推薦資訊請洽以下連結

店家品牌名：瞇一下沙發與床

聯絡電話：0973-591-212

地址：台中市南屯區龍富十路698號之1、彰化縣田尾鄉溪畔村中山路二段452號

營業時間：週二至週日10:00~19:00，週一公休（採預約制）

LINE：https://rink.cc/imqdy

FB：https://rink.cc/3enik

IG：https://rink.cc/stwx0

以上訊息由瞇一下沙發與床提供