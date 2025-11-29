



受大環境及非洲豬瘟影響，各項物價連連上漲，彰化家扶中心截至11月份計扶助彰化縣1719戶經濟弱勢家庭,近3000位兒少。今年下半年受助家庭就增加103戶新戶，平均每月有17戶新申請扶助家庭，為補足弱勢家庭的經濟與物資需求，29日於和美兒童館、彰化、員林、田中及二林共五個服務據點發放扶助金及物資，也安排了新戶說明會協助新申請扶助家庭了解中心的服務項目及權益，並持續邀請警察局來進行防詐宣導，提升受助家庭的防詐意識。

彰化家扶中心除了給予受助家庭經濟、就學上的協助外，更希望家庭也能有穩定工作早日脫貧自立，經統計，目前扶助家庭中有593人處於無業的狀態，397人從事臨時工，82人以家庭代工為業，生活上多只能依賴政府及社福補助，此次家扶特別連結勞動部勞動力發展署就業服務站，至五個服務據點設置就業諮詢窗口，針對身心障礙、經濟弱勢謀職困難的受助家長族群，貼心連結就業服務提供就業諮詢、媒合。

彰化家扶中心發放扶助金及物資 1719戶扶助家庭安心生活

小思的父母親健康不佳，父親曾車禍留下後遺症，母親則患有心血管疾病，需定期就醫治療，兩人因健康因素導致家中收入微薄，成為受扶助家庭，小思目前就讀科大運動健康與休閒系四年級，在校成績佳也順利考取到芳療師證照，然而自身有中度身心障礙，在就業方面限制較多，小思藉這次活動的就業諮詢，多了解目前的就業市場狀況及自身可以調整的地方，希望明年一畢業就能找尋更適合的工作，早日有穩定工作能脫貧自立。她相當感謝家扶，長期提供獎助學金，現並聯結就業諮詢的服務。

彰化家扶主任王震光表示，家扶長期致力降低經濟困境對弱勢兒少成長之不利影響，然而經統計，家扶扶助家庭約有7成家庭每月工作累計收入未滿30,000元，更有26.3%的家庭(超過1/4)，每月工作累計收入未滿15,000元，為此彰化家扶除以經濟扶助、助學金發放、急難救助、物資發放等服務方式減輕受助家庭經濟壓力外，更提供多元專業性服務方案，讓受助家長與各年齡層兒少於方案參與過程建構能力與累積人力資本，以能成功脫離貧窮困境。在此也呼籲大家繼續支持家扶基金會無窮世代計畫~一起「助貧童，看見改變的未來！」，讓每位孩子能安心生活與穩定就學。

