彰化家扶園遊會義賣 林家正7棒球明星簽名球搶手

（中央社記者鄭維真彰化21日電）彰化家扶中心今天於彰化師範大學寶山校區舉行耶誕愛心園遊會，建築師郭信志號召林家正等7位棒球明星提供簽名球及捕手手套義賣，所得全數捐出；曾受扶助的青年贊助米糕回饋。

具美職資歷的捕手林家正去年在世界12強棒球賽有亮眼表現，這次藉由建築師郭信志牽線，捐贈簽名球並加碼3個捕手手套於彰化家扶中心園遊會中義賣，今天活動開始沒多久即被搶光，甚至有台南、新竹民眾特地來買。

另外，林子偉、余謙、張景淯、林暉盛、翁瑋均、蔡鎮宇等球星也紛紛響應，捐贈個人親筆簽名球提供義賣。

廣告 廣告

曾接受家扶扶助的小甄，大學畢業後加入志工隊。她說，小時候最期待母親帶她參加家扶愛心園遊會，可以領園遊券買東西，歡樂氛圍讓她念念不忘，今年她與母親贊助米糕義賣，希望能回饋家扶。

彰化家扶中心指出，長期投身公益的眼科醫師陳永樺捐贈1000隻公仔義賣，並加碼捐款新台幣2萬元，現場吸引許多小朋友及收藏者駐足；手機維修工作室負責人盧駿毅每年率領員工參與家扶歲末園遊會，今年設攤提供免費手機清潔服務，利用專長替弱勢家庭減少負擔。

參與設攤多年的矽品精密表示，為迎接2026馬年，特別準備「騎寶馬美拍」，寓意明年運勢一馬當先、馬到成功，同時有九宮格丟球體驗，民眾可獲得小家電、玩偶等獎品，另外還提供電器愛心義賣。（編輯：李淑華）1141221