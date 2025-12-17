▲彰化家扶家長生涯發展方案成果亮眼，14位成員全數考取照服員證照。（圖／彰化家扶提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化家扶中心舉辦第九屆「家長生涯發展方案」成果發表暨招生說明會，透過短劇、影片及心得分享等形式，呈現在這一年所學之專業技能與收穫，當天彰化家扶扶幼委員會主委辜福榮伉儷、永久認養人聯誼會會長葉茂芳、樂容家園長照社團法人沈佩珊執行長及中心主任王震光、理財講師邱富慈老師均出席活動現場，為14位成員頒發畢業證書、紀念冊及獎勵金等，一同見證成員的榮耀時刻。

彰化家扶中心家長生涯發展方案辦理照服員培訓，此次共計14位家長參與一整年度的方案課程，分別來自彰化市、和美、鹿港、伸港、福興等地，平時因忙於職場及家庭，成員利用周末假日至和美兒童館進行技能培育、財務管理、自立支援、團隊建構、自我照顧等課程，能夠充滿毅力完成一整年課程十分不易。方案過程中，成員們從互不熟識到能彼此給予支持鼓勵，相互指導專業技術，13位成員報考皆順利考取照服員證照，考照率達100%。今日成員為展現這一年來之學習成果，編排短劇及構思互動體驗環節，帶領與會貴賓一同參與其中，也向大家分享急救專業技能。

來自伸港的小軒媽媽，原先便有報考照服員證照之計畫，但礙於課程費用高昂而推遲，社工提供方案資訊給小軒媽媽後，媽媽馬上報名參加，並認真參與每堂課程，這一年來幾乎不缺席，更是在八月份取得照顧服務員證照！

小軒媽媽說，理財老師教我們如何賺錢、用錢、存錢、滾錢，並因著學習記帳提升理財知識，希望能藉此改善家庭經濟；技能培育老師除了教導我們照服員專業知識及技術，更從老師身上學習到許多做人處事的態度；感謝彰化家扶中心，承辦家長方案，謝謝主任及社工給予我們學習一技之長，並改善家庭經濟狀況的機會，與其不斷依靠他人幫助，更希望未來能夠憑藉自己的努力過生活。

彰化家扶中心主任王震光表示，彰化家扶中心辦理家長生涯發展方案即將邁入第十年，共計訓練124名家長，124名順利取得結業證書，100名取得證照，更有54位分別於醫院、機構、社區等單位從事照顧相關工作，這些家長們習得一技之長後，運用其專業進入穩定且擁有職場多樣性之長照產業工作，不僅改善家庭經濟，還能在彈性的工時中兼顧孩子及家庭。

王震光說，家扶中心家長生涯發展方案將持續培力家長們，協助家庭在逆境中成長茁壯，也期待社會大眾能一同關心家扶中心這些努力的家庭，一起加油!」家扶也呼籲社會大眾支持家扶基金會無窮世代計畫，一起「助貧童，看見改變的未來」，彰化家扶捐款專線：04-7569336；郵局劃撥帳號：00271389。