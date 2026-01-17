彰化家扶成立六十週年及兒少保委員會三十五週年 圍爐感恩餐敘

縣長王惠美表示，縣府將持續與民間單位攜手，讓每一位需要照顧的孩子都能在安全與關愛中成長。（記者林明佑攝）

▲縣長王惠美表示，縣府將持續與民間單位攜手，讓每一位需要照顧的孩子都能在安全與關愛中成長。（記者林明佑攝）

彰化家扶兒童少年保護委員會於今（十七）日在全國麗園大飯店舉辦「彰化家扶用愛扶家六十載—寄養家庭迎新春圍爐感恩餐敘暨兒童少年保護委員會成立三十五週年慶」，邀請近一八0名寄養家庭家長與寄養兒少共聚一堂，提前感受年節團圓氛圍。彰化縣長王惠美到場關心，逐桌向寄養家庭致意，表達對寄養服務與兒童少年保護工作的重視。活動中，致贈每名寄養兒少一000元紅包及新年禮品給予寄養家庭，並為孩子準備圓夢禮物，共完成八十八名寄養兒少的新年心願，讓圍爐餐敘充滿溫馨氣氛。

彰化家扶深耕地方逾一甲子，長期受縣府委託辦理寄養安置業務，培訓寄養家庭照顧受虐、失依及家庭功能不足的兒少。彰化家扶兒少保委員會考量不少寄養兒少在春節期間無法返家團聚，特別在農曆年前舉辦圍爐餐敘，營造「家外有家」的溫暖感受。

活動能順利舉行，仰賴在地企業與善心人士長年支持。其中，史丹福國際教育機構執行長徐伴麗已連續十年支持寄養家庭圍爐活動；另有多家企業及個人共襄盛舉，彰化家扶兒少保委員會感謝寄養家庭全年二十四小時不間斷地照顧孩子，也藉此關懷寄養兒少的成長需求。

餐敘中，寄養兒少輪流上台展現才藝，向兒少保委員會與各界支持者表達感謝，現場氣氛溫馨熱絡。活動中也分享寄養家庭的故事。年幼姊妹琳琳與萱萱因父母涉及毒品案件入獄，兩年半前被分別安置於不同寄養家庭，這次圍爐餐敘得以再度團聚，在寄養父母陪伴下共享團圓飯，感受難得的家庭溫暖。

彰化縣長王惠美表示，寄養家庭是兒少重要的守護力量，縣府將持續與民間單位攜手，讓每一位需要照顧的孩子都能在安全與關愛中成長。

彰化家扶中心主任王震光表示，今年適逢彰化家扶成立六十週年及兒少保委員會三十五週年，透過圍爐活動，讓寄養兒少感受到社會支持，也肯定寄養家長長期付出。彰化家扶也呼籲，歡迎符合年滿二十五歲、居住彰化縣、具國中以上學歷並有適當家庭空間的家庭加入寄養服務行列，洽詢電話為0四-七二七二0八五寄養組。