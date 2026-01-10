彰化家扶辦理無窮世代寒冬送暖童心鞋力贈送家扶兒新鞋

彰化家扶辦理無窮世代寒冬送暖童心鞋力贈送家扶兒新鞋活動。(記者吳東興攝)

記者吳東興／員林報導

彰化家扶中心十日在員林服務處舉辦彰化家扶用愛扶家六十載，二０二六無窮世代寒冬送暖童心鞋力贈送家扶兒新鞋十一週年活動，由活動發起人羅金珠集結各方愛心資源，讓家扶兒能穿著自己喜歡的新鞋，在新春及開學之際能足夢踏實，積極面對新學期挑戰。

今年也持續關注並支持從事體育專長的家扶運動小將的比賽用鞋，包括舉重、排球、足球、田徑、欄架、拳擊和武術等項目，注重孩子們在各項運動競賽中的需求，提供適合運動的鞋款與資源，幫助他們更安心地參加訓練與比賽。

廣告 廣告

員林區扶幼委員會前主委羅金珠，因多年前參加家扶活動，看見家扶兒成長路上頻繁換鞋的需要，自二０一六年起，年年發起認捐新鞋活動，在農曆年前發放給家扶兒穿新鞋過好年，迄今已邁入第十一年，累計認捐超過一點三萬雙新鞋。

羅金珠號召親朋好友、民間企業與社團、彰化家扶各後援團體及鞋全家福一同推廣宣傳，已連續二年一口氣達到認捐一千雙新鞋，讓愛廣為延續。

現場來賓們也親自為家扶兒脫下舊鞋穿上新鞋，會場也設置象徵希望的「禮物盒」，來賓與家扶兒一起打開，開啟幸福力量，象徵家扶兒童的願望由社會資源「鞋力」達成，期許家扶兒勇往直前踏上追求夢想的道路。

彰化家扶主任王震光表示，每一雙新鞋都是愛與感動，也讓家扶兒每隔約三年便能穩定更換新鞋，幫助孩子建構自信、提升運動保護力，腳踏實地迎接新年新學期，也感謝各界的愛心。